Emekli ve memurları neyin beklediğini açıkladı: 2026'da da tam gaz devam edecek!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan geçim derdine çare yerine ekonomik krizle mücadele çıkınca seyyanen zam ve refah payı bekleyen emekliler ve memurlar için umutlar azaldı. Kök emekli aylığı ile geçinmeye çalışan emekli için durum daha da vahim hale gelirken hiç zam almama riski hala masada duruyor.

5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek zammı beklemeye geçen emekli ve memur için kritik bekleyiş sürerken Prof. Dr. Aziz Çelik olacakları anlattı.

EMEKLİ VE MEMURLARI NEYİN BEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Yeni yılda da ekonomi yönetiminin kemeri sıkacağını ifade eden Aziz Çelik, 2025 son 6 ay resmi enflasyonunun yüzde 12 olması durumunda ortaya çıkacak oranları ve tahmini zam miktarlarını açıkladı.

Emeklilere ve memurlara resmi enflasyon haricinde bir artışın olmayacağını öngören Çelik, ancak iktidarın yasal bir düzenleme yoluna girmesi durumunda en düşük emekli aylığının yaklaşık 18 bin 900 TL olacağını söyledi.

Emekliye zam haberi yılın son saatlerinde geldi: Meclis'e sunulması bekleniyor

Ocak 2026’da işçi ve Bağ-Kur emeklileri için de beklenen zam oranın yaklaşık yüzde 12'de kalacağını ifade eden Çelik, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkından dolayı yaklaşık yüzde 18,4 zam alacağını söyledi.

Aziz Çelik'in hesaplamalarına göre yeni yılda ortalama emekli aylığı yaklaşık 23 bin 500 TL olacak.

2026'DA DA TAM GAZ DEVAM EDECEK!

Yılın başındaki yıl sonu enflasyon beklentisini bir türlü yakalayamayan ekonomi yönetiminin "sıkı" mali politikasının süreceğine işaret eden Aziz Çelik, "Kemer sıkma politikası tam gaz devam edecek! Resmi enflasyon dışında zırnık artış vermeyecekler!" dedi.

Çelik'in 7 madde ve 1 varsayıma dayalı paylaşımı şu şekilde: