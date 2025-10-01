Spotify kullanıcılarına kötü haber!

Dünyanın en büyük çevrim içi müzik platformu Spotify, Türkiye’de kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli değişikliklere gitti. Şirket hem abonelik ücretlerine ciddi zam yaptı hem de yıllardır yeni kullanıcılar için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme hakkını kaldırdı.

FİYATLAR SERT YÜKSELDİ

Yeni tarife ile birlikte bireysel abonelik ücreti 59,99 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Öğrenciler için sunulan paket 32,99 TL’den 55 TL’ye çıkarken, iki kişilik Duo paketi 79,99 TL’den 135 TL’ye, aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye yükseltildi.

Spotify'a zam geliyor!

Böylece Spotify, Türkiye’de kısa sürede ikinci kez fiyat güncellemesine gitmiş oldu.

CEO GÖREVİNİ BIRAKACAK

Spotify’da yalnızca fiyatlar değil, yönetim kadrosu da değişiyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü görevini bırakacağını açıkladı. Ek, 1 Ocak 2026’dan itibaren yönetim kurulu başkanlığına geçecek. CEO’luk koltuğunu ise mevcut eş başkanlar Alex Norström ve Gustav Söderström devralacak. Ek, yeni dönemde Spotify’ın “önümüzdeki on yılını şekillendirecek stratejik kararlara odaklanacağını” söyledi.

TÜRKİYE İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Spotify’ın Türkiye’de abonelik ücretlerini artırdığı ve ücretsiz deneme seçeneğini kaldırdığı dönemde, şirket hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma da devam ediyor.

Son Dakika | Spotify'a soruşturma başlatıldı

Soruşturma, Spotify’ın algoritmalarında ayrımcılık yapıp yapmadığı ve fiyat politikasıyla rakiplerini zor durumda bırakıp bırakmadığı iddialarına odaklanıyor.