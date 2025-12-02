Netflix bu popüler özelliğini sessiz sedasız kapattı: Kullanıcılar öfkeli!

Son zamanlarda en sevdiğiniz dizileri telefonunuzdan televizyonunuza aktarmaya çalışıyorsanız ve kendinizi o tanıdık Cast simgesini ararken buluyorsanız, yalnız değilsiniz ve bu uygulamada bir hata değil. Netflix, haftalardır forumlarda dolaşan söylentileri doğruladı: Yayın devi, yeni cihazlarda Google Cast desteğini sonlandırmaya başladı ve kullanıcıları izleme alışkanlıklarını değiştirmeye zorladı.

Birçok kişiyi hazırlıksız yakalayan bu değişiklik, modern yayın cihazlarını kullananlar için büyük ekranda içerik seçiminin birincil kontrol cihazı olarak akıllı telefonların kullanıldığı bir dönemin sonunu işaret ediyor.

UZAKTAN KUMANDAYI KULLANMANIZ GEREKECEK

Bu değişimin ilk işaretleri, kullanıcılarının Netflix'in mobil uygulamasındaki Yayınla düğmesinin kaybolduğunu bildirmeye başlamasıyla Kasım 2025 ortalarında ortaya çıktı. Başlangıçta bir hata olduğu düşünülse de, şirket destek sayfasını kısa sürede net bir mesajla güncelledi.

Resmi açıklamada, "Netflix artık mobil cihazlardan çoğu televizyona ve TV yayın cihazına dizi akışı yapılmasını desteklemiyor. Netflix'te gezinmek için televizyonunuz veya yayın cihazınızla birlikte gelen uzaktan kumandayı kullanmanız gerekecek" ifadeleri yer alıyor.

Bu, dokunmatik ekranda arama yapmanın kolaylığı nedeniyle Cast fonksiyonunun hizmeti kullanmanın en çok tercih edilen yollarından biri olduğu önceki uygulamaya kıyasla köklü bir değişiklik.

EN ÇOK KİM ETKİLENİYOR?

Kural aslında çok basit: Yayın cihazınızın kendi fiziksel uzaktan kumandası ve ekran ara yüzü varsa, telefonunuzdaki görüntüyü artık ona "aktaramazsınız". Bu durum, özellikle Google TV Streamer ve Google TV özellikli Chromecast gibi yeni modeller için geçerlidir.

Öte yandan, eski Chromecast sahipleri (sadece mobil sinyal alıcısı olarak çalışan ve uzaktan kumandası olmayan modeller) şimdilik güvende. Bu cihazlar, yerleşik Netflix uygulamasını çalıştırma özelliğine sahip olmadığı için şirket, yayın özelliğini bu cihazlarda bıraktı ancak donanımın yaşı göz önüne alındığında bu desteğin ne kadar süreceği sorusu ortaya çıkıyor.

PAYLAŞIMLA MÜCADELE VE REKLAMCILIĞIN KONTROLÜ

Müşteri hizmetleri bu kararın "kullanıcı deneyimini iyileştirmek" amacıyla alındığını belirtse de, uzmanlar asıl nedenlerin teknik ve ticari unsurlarda yattığına inanıyor. Netflix bir süredir reklamlı daha ucuz paketler sunuyor ve içerik mobil telefondan yayınlandığında düzgün görüntüleme ve reklamları atlama olanağı sağlamak, TV'deki yerel uygulamada oynatıldığında olduğundan teknik olarak çok daha zor.

Netflix'in kablosuz bağlantıyı kısıtlaması ilk kez olmuyor. 2019'da iOS cihazlarda AirPlay desteğini kaldırmışlardı ve şimdi Google ekosistemi de benzer bir akıbete uğradı. Ayrıca, reklam destekli planlardaki kullanıcılar, eski cihazlarda bile içerik yayınlama özelliğini tamamen kaybediyor.

Çoğu kullanıcı için bu, "eski usul" yönteme alışmak anlamına geliyor: kumandayı alın, televizyonunuzdaki uygulamayı açın ve oradan bir film arayın. Telefonunuzda yazmaktan daha az kullanışlı olsa da, Netflix'in bu karardan vazgeçmeyi planladığı söylenemez.