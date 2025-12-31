IMEI kayıt ücreti belli oldu

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18,95 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt bedeli 54 bin 258 lira oldu Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

KAYIT İÇİN 120 GÜNLÜK SÜRE DEVAM EDİYOR

Yurt dışından alınan mobil cihazların Türkiye’de şebeke hizmeti alabilmesi için ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt altına alınmayan cihazlar, Türkiye sınırları içerisinde haberleşmeye kapatılıyor.

İKİ YILDA TEK CİHAZ HAKKI BULUNUYOR

Mevcut düzenlemeler kapsamında, yurt dışından telefon getiren bir vatandaşın bu hakkı kullanım sınırı da bulunuyor. Yasaya göre, bir kişi 2 yıl içerisinde sadece bir adet akıllı telefonu kendi adına kayıt ettirebiliyor.