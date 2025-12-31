IMEI kayıt ücreti belli oldu

IMEI kayıt ücreti belli oldu
Yayınlanma:
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen akıllı telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt bedelinin 2026 yılı fiyatı belli oldu.

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18,95 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt bedeli 54 bin 258 lira oldu Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

KAYIT İÇİN 120 GÜNLÜK SÜRE DEVAM EDİYOR

Yurt dışından alınan mobil cihazların Türkiye’de şebeke hizmeti alabilmesi için ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt altına alınmayan cihazlar, Türkiye sınırları içerisinde haberleşmeye kapatılıyor.

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli olduLPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu

İKİ YILDA TEK CİHAZ HAKKI BULUNUYOR

Mevcut düzenlemeler kapsamında, yurt dışından telefon getiren bir vatandaşın bu hakkı kullanım sınırı da bulunuyor. Yasaya göre, bir kişi 2 yıl içerisinde sadece bir adet akıllı telefonu kendi adına kayıt ettirebiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Ekonomi
Kasaya gidince sürpriz yaşamayın! Kullanmayınca siliniyor
Kasaya gidince sürpriz yaşamayın! Kullanmayınca siliniyor
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu