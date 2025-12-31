LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu
Yayınlanma:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG tüplerinin dolumdan son tüketiciye kadar olan sürecini izleyecek olan LPG Tüpleri Takip Sistemi için dağıtıcılara verilen süre uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, piyasada bulunan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin dolumdan son tüketiciye kadar olan sürecini izleyecek olan LPG Tüpleri Takip Sistemi için dağıtıcılara verilen süre uzatıldı. Dağıtıcı firmaların, söz konusu takip altyapısını kurmaları için belirlenen yeni son tarih 31 Aralık 2027 olarak ilan edildi.

DÜZENLEME YILIN İLK GÜNÜ DEVREYE GİRİYOR

LPG tüplerinin kayıt dışı kullanımını engellemek, dolum güvenliğini denetlemek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan bu düzenleme, 1 Ocak tarihinden itibaren yasal olarak yürürlüğe girecek.

Bu tarihten itibaren dağıtıcılar, sistem entegrasyonu için hazırlık süreçlerini yeni takvime göre yönetecekler.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekonomi
