Ünlü et zinciri iflasın eşiğinde: 39 yıldır faaliyet gösteriyordu

Yayınlanma:
39 yıldır et ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Seret Et’in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Kararla birlikte şirketin geçici ve kesin mühletleri kaldırılırken, alacaklılara karşı sağlanan yasal korumalar da sona erdi.

Et ve gıda sektöründe yaklaşık 39 yıldır faaliyet gösteren Seret Et ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntıları aşmak için başvurduğu konkordato sürecinde istediği sonucu alamadı. Şirketin ve ortağı Servet Bekar’ın açtığı konkordato davasında mahkeme, talebi reddetti.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen ve 2025/317 esas numarasıyla kayda geçen davada, konkordatonun tasdiki ve kesin mühlet verilmesi istemleri kabul edilmedi. Mahkeme, 15 Ocak 2026 tarihli duruşmada aldığı kararla, şirket hakkında daha önce verilen geçici ve kesin mühletler ile konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

seret-et.webp

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çektiTürkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti

KORUMA KARARLARI KALDIRILDI

Bu kararla birlikte Seret Et, konkordato süreci boyunca sahip olduğu alacaklılara karşı yasal korumayı tamamen kaybetmiş oldu.

Mahkeme ayrıca, konkordato talebinin reddine ilişkin kararın Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında yayımlanmasına karar verdi. Hükmün, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilgili kurumlara da bildirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

