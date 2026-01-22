Emekliye 'Zamanı gelince' dediler Merkez Bankası rezervini 'Rekor' diye duyurdular

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında tarihi bir eşiği aşarak 205 milyar 177 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar gibi ciddi bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam rezerv miktarı 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

ŞİMŞEK MEMNUN: PROGRAM İŞLİYOR

Rekor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i memnun etti. Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda rezervlerdeki rekorun programın işlediğini gösterdiğini söyledi.

Şimşek 200 milyar doların üstünün uluslararası yeterlilikle uyumlu olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM’den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."

Ancak rezervlerdeki artışla halkın gerçeği örtüşmüyor. Şimşek'in övündüğü bu veriler akıllara; "Madem kasa doluyor bu neden halka özellikle emeklilere yansımıyor?" sorusunu getirdi.

EMEKLİNİN DERDİNE ÇARE DEĞİL

Türkiye’de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında milyonlarca emekli en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, en düşük emekli aylığı açlık sınırının 10 bin lira altında kalarak 20 bin TL oldu.

Emekli aylığına ilişkin Özlem Zengin ise emeklilerin içerisinde bulunduğu durumu "farkındayız, zamanı geldiğinde" diyerek savuşturmuştu.

Zengin 20 bin liralık aylığın düşük olduğunu kabul etti. Hal böyle olunca, rezerv miktarından memnun olan Şimşek'in "Programımız sonuç veriyor" sözleri havada asılı kaldı.

Merkez Bankası verilerine göre rezerv ayrıntıları şöyle:

Brüt Döviz Rezervleri: 9 Ocak haftasındaki 79,3 milyar dolar seviyesinden, yaklaşık 4,8 milyar dolarlık artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı.

Altın Rezervleri: Altın tarafında da benzer bir ivme görüldü. Bir haftalık süreçte 4,3 milyar dolarlık artışla 121 milyar 22 milyon dolara ulaşan altın rezervleri, toplam rezervin lokomotifi olmayı sürdürdü.