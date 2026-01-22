AKP'li Özlem Zengin'den emekli maaşı itirafı! "Yeterli değil hepimiz görüyoruz"

Türkiye’de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında milyonlarca emekli en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, TBMM’de en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme kabul edildi.

Muhalefet görüşmeler sırasında emekliye Açlık Sınırı'nın 10 bin lira altındaki bu ücrete tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yaptı. Zengin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın aksine emekli maaşını savunmadı. Zengin, 20 bin liranın düşük olduğunu kabul etti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, artışın yeterli olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Makroekonomik dengeleri bozmadan ve emeklilerimize mümkün olan en fazla katkıyı vermek ve yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı. En kısa zamanda bu rakamları daha da artırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz. Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama artışı, geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da ne kadar ciddi bir süre içerisinde bir artış olduğunu da görüyoruz. Bunu buradan benim emekli kardeşlerimize ifadem şudur, onları muhatap alarak söylüyorum. En kısa zamanda Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar bir kez daha zaten gözden geçirilecektir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”

Emekliye hakkını vermek siyasi ahlaka aykırıymış!

TBMM Genel Kurulu'nda da CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Zengin'in sözlerine de şöyle tepki gösterdi:

"Ama onların sesini duymuyorsunuz, kulaklarınızı kapatmışsınız. Ancak şunu bilin ki onların hakkını, hukukunu, şerefini, namusunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Şimdi sözlerimin başında Özlem Hanım’a bir laf atayım. Özlem Hanım, anneniz babanız sanırım emekli öğretmen. Git bu teklifi annene söyle, annen seni terlikle kovalar."

ZENGİN'İN SÖZLERİNE VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Zengin'in bu sözleri de sosyal medyada büyük tepki topladı. Milletvekillerine 273 bin lira maaşı olduğu birçok vatandaş tarafından dile getirildi.

"Milletvekili tartışmaları da devam ederken eski LDP Başkanı Cem Toker, bir milletvekilinin Hazine'ye maliyetini de şöyle anlattı: Bir milletvekilinin yüce Türk milletine olan aylık maliyetini bilmek istiyorsanız, sadece maaşına bakmayınız. TBMM'nin yıllık bütçe ödeneğini alıp önce 12 aya sonra da 600’e bölünüz. Benim hesabıma göre bir milletvekilinin aylık maliyeti yaklaşık

3 milyon 770 küsür bin lira."

Vatandaşlar sosyal medyada, "Verdikleri para 30 günlük çay simit parası" tepkilerinin yanı sıra "Şartlar müsait olunca emekli maaşlarını düzelteceklermiş. Siz gidin biz düzeltiriz" sözleri ile de tepki gösterdi.

ERDOĞAN BÖYLE SAVUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da Zengin'in aksine dün düzenlemeyi şu sözlerle savundu:

"Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı 3.319 artışla 20.000 liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak. Yine Kasım 2002’de asgari ücret 184 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı alan bir vatandaşımız asgari ücretin sadece üçte biri kadar kadar aylık alabiliyordu."

Ayrıca Erdoğan'ın bahsettiği 66 liralık aylığın toplam emekli sayısının yüzde 3'ü bile olmayan Bağ-Kur emeklilileri olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Erdoğan’ın verdiği örneğe itiraz ederek dün TBMM Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullandı: