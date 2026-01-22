Yeni otomobillerde arka cama veda! Peki sürücüler ne görecek?

Yeni otomobillerde arka cama veda! Peki sürücüler ne görecek?
Yayınlanma:
Bazı markalar, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiyle müşterileri büyülemek ve cezbetmek istiyor. Polestar 4, arka camı kaldırma ve yeni nesil kameralar ile yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanma konusunda bir trend başlattı ve diğer markalar da bu trendi takip etmek istiyor.

Tartışmalı teknoloji, otomobil tasarımında yeni bir trend başlatıyor. Polestar'ın, en son teknolojiyi bünyesinde barındırmasının yanı sıra ilginç ama tartışmalı bir tasarım özelliğini de beraberinde getiren 4 modelini piyasaya sürmesi birçok kişiyi şaşırttı.

Yani, İsveç-Çin markasının elektrikli SUV'unun tasarımcıları, klasik arka cam konseptini tamamen ortadan kaldırdılar. Bunun yerine, araçta daha fazla sac levha ve gelişmiş kamera ve ekran teknolojisi bulunuyor, böylece sürücü aracın arkasında neler olup bittiğini görebiliyor.

ARKA CAM GİTTİ, HD KAMERA GELDİ:

260117001-1-xl.jpg

Bu yeni bir trend ve aynı zamanda diğer markalarda da gördüğümüz, giderek yaygınlaşan cesur bir tasarım fikri. Arka camın çıkarılması, sürücünün arka görüşünü kısıtladığı için riskli görünebilir. Ancak Polestar 4'ün de gösterdiği gibi, bu durum şansa bırakılmıyor. Bunun yerine, yüksek çözünürlüklü kameralar ve ekranlar kullanılarak, klasik cama sahipmiş gibi net ve engelsiz bir görüş sağlanıyor.

b-260117001.jpg

Bu yaklaşımın ardındaki motivasyon nedir? Bu fikrin bir dizi ek faydası olduğu bildiriliyor: tasarımcılar aracın arka kısmının tamamını yeniden inceleme özgürlüğüne sahip oluyor, aerodinamiğe daha fazla odaklanabiliyor, yapısal ödün vermeden daha cesur hatlar elde edebiliyor ve kırılgan ve pahalı arka cam yüzeyini ortadan kaldırabiliyorlar.

Geniş açılı HD kamerasıyla canlı görüntüyü dijital dikiz aynasına aktaran Polestar'ı takip eden Ferrari, Audi ve Jaguar gibi markalar da bu yeni tasarım felsefesine dair kendi vizyonlarını sunmaya başladılar bile.

Prototip modelleri son yıllarda büyük ilgi gördü ancak gelecekteki üretim modelleri henüz açıklanmadı, bu nedenle bu konseptin nihayetinde hayata geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

