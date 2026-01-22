Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti

Kış aylarının etkisiyle birlikte doğalgaz faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşların en büyük şikayetleri arasında yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın devletin fatura desteğine ilişkin açıklamalarına rağmen, birçok abone ödedikleri tutarları sosyal medyada paylaşarak isyan etti.

VATANDAŞLAR 7 BİN LİRAYA YAKIN FATURALARI PAYLAŞIYOR

Temmuz 2025'teki yüzde 24.6'lık zam ve soğuk havaların etkisiyle ocak ayı faturaları rekor kırdı. Muğla'da bir vatandaş 5 bin 992 TL, Gaziantep'te 2+1 dairede oturan bir başka abone ise 4 bin 451 TL fatura ödediğini bildirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Akla mantığa sığmıyor" yorumunu yaparken, bir diğeri "7.000 TL fatura geldi, mehter marşıyla kombiyi kapatmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı. Adana'da kombisini 50 derecede kullandığını belirten bir abone ise 10 bin 755 TL'lik tüketim bedeli olan ve 6 bin 500 lira ödediği faturasından yakındı.

Elektriğe ve doğalgaza zam geliyor! Haberi sektörün uzmanı verdi

BAKAN 'DEVLET YÜZDE 45'İNİ ÖDÜYOR' DEMİŞTİ

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Faturaların yüzde 45’ini devlet ödüyor" iddiasında bulunmuştu. Ancak bu açıklamalar, yüksek tutarlı faturalarını paylaşan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Dünyanın 16 katı! Doğalgaz fiyatı yüzde 162 arttı!

ISINMAK İÇİN 21 BİN TL

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) hesaplamalarına göre, doğalgaz fiyatlarındaki artışlar yıllık harcamaları da zirveye taşıyacak. Buna göre Erzurum'da bir ailenin yıllık doğalgaz giderinin geçen yıl 15 bin lira seviyesinden 21 bin 120 liraya çıkması bekleniyor. Ankara için bu tutar 14 bin 93 lira, İstanbul için ise 10 bin 406 lira olarak tahmin ediliyor. Yetkililerden yeni bir zam veya kademeli tarife geçişiyle ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.