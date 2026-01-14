Elektriğe ve doğalgaza zam geliyor! Haberi sektörün uzmanı verdi

Elektriğe ve doğalgaza zam geliyor! Haberi sektörün uzmanı verdi
Yayınlanma:
Yeni yıl, zam söylentileriyle başladı. Elektrik ve doğalgaz şirketlerinin taleplerini Ankara’daki yetkililere ilettiği bilgisi kulislerde konuşulmaya başlandı. Buna göre elektrik piyasasında spot tavan fiyatın megavatsaat başına 3 bin 400 TL’den 4 bin 100 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Yeni yıla girerken milyonlarca tüketici zam endişesiyle bekleyişte. Milyonlarca yurttaş, fiyat artışlarının hangi alanları etkileyeceğini merakla bekliyor. Enerji sektöründen gelen haberler, özellikle dikkatleri üzerine çekiyor; elektrik ve doğal gazda olası fiyat artışları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı sinyali verdi!Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı sinyali verdi!

ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÜNDEM ZAM

Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yapıyor, taleplerini iletiyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, enerji sektöründe zam görüşmeleri başladı. Buna göre elektrikte tavan fiyatın 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor.

olcay-aydilek.jpg

Aydilek'in sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji sektöründe gündem zam... Santrallar da dağıtım şirketleri de elektrik ve doğal gaz zammını konuşuyor. Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşüyor; taleplerini iletiyor. Elektrikte, spot piyasada tavan fiyatın (MWh) 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Ekonomi
Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44 hissesi devredildi!
Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44 hissesi devredildi!
2026’da güncelleme desteği bitiyor: İşte yolun sonuna gelen telefonlar
2026’da güncelleme desteği bitiyor: İşte yolun sonuna gelen telefonlar