Almanya genelinde 100'ün üzerinde mağaza ile hizmet veren oyuncak ve bebek ürünleri zinciri ROFU Kinderland, mali zorluklar nedeniyle iflas süreci başlattı.

İFLAS İÇİN KORUMA TALEP EDİLDİ

40 yıllık köklü geçmişiyle tanınan şirket, artan rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle Idar-Oberstein Sulh Mahkemesi'ne başvurarak koruma talep etti. Şirket yönetimi, bu süreci işletmeyi yeniden yapılandırarak kurtarma fırsatı olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

ROFU KINDERLAND NEDEN İFLAS ETTİ?

Perakende devi ROFU Kinderland'in iflas kararı, özellikle tüketicilerin alışverişi azaltması ve Noel dönemi satışlarının hedeflerin çok altında kalması nedeniyle alındı. Hem fiziksel mağazalar hem de çevrimiçi satışlarla ayakta kalmaya çalışan şirket, son aylarda artan genel giderleri karşılamakta zorluk çekiyordu. Şirketin kurtarılması için hazırlanan plana göre, mevcut borçların yapılandırılması ve yeni yatırımcıların bulunması hedefleniyor.

ROFU KINDERLAND İFLASINDA ÇALIŞANLARIN MAĞDURİYETİ ENGELLENDİ

İflas sürecinin başlamasıyla birlikte, şirketin yaklaşık 1.970 çalışanının maaşları, devletin sağladığı iflas ödeneğiyle üç ay boyunca garanti altına alındı. Bu süre zarfında personelin mağdur edilmeyeceği ve operasyonel sürecin kesintisiz devam edeceği açıklandı.

Yeniden yapılandırma sürecinde mevcut genel müdürler Michael Fuchs ve Michael Edl görevlerine devam ederken, dışarıdan uzman isimler de dahil edilecek.

ROFU KINDERLAND İFLAS SÜRECİNDE ŞUBELER AÇIK KALACAK!

Şirket, Almanya'nın yedi eyaletindeki 104 şubenin açık kalacağını ve çalışma saatlerinde değişiklik yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca, online satış kanallarının aktif kalacağı bu dönemde, markanın piyasadaki varlığını sürdürebilmek için stratejik çalışmalar hızlandırılacak.