Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti

Ege Bölgesi’nde zeytin sektöründe faaliyet gösteren ve Manisa’da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato süreci kapsamında yeniden geçici mühlet aldı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile şirket sahibi Sezai Kocacık hakkında yapılan başvuruyu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Söz konusu karar, şirketin mali yapısındaki hasarın giderilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİDEN KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULDU

Tusem Tarım, daha önce Eylül 2025’te Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet kararının ardından, yeniden konkordato talebinde bulundu. Şirketin bu süreçte borçlarını yapılandırarak üretim ve ticari faaliyetlerine devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.

İLK DURUŞMA 2 NİSAN 2026

Dosya açısından kritik öneme sahip ilk duruşma, 2 Nisan 2026 tarihinde İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek.

Alacaklılar, konkordato ilanının yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühletinin devamına itiraz edebilecek ve talebin reddini isteyebilecek.

HÜNKAR ZEYTİN MARKASIYLA BİLİNİYOR

Tusem Tarım, piyasada ağırlıklı olarak “Hünkar” markasıyla zeytin ve zeytinyağı ürünleri sunuyor. Şirketin yaşadığı sürecin, markanın üretim ve satış faaliyetlerine nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.