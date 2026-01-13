Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Yayınlanma:
Türkiye'nin zeytin sektöründe öne çıkan büyük bir şirket, son dönemde yaşanan mali sıkıntılar yüzünden iflas bayrağını çekti

Ege Bölgesi’nde zeytin sektöründe faaliyet gösteren ve Manisa’da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato süreci kapsamında yeniden geçici mühlet aldı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile şirket sahibi Sezai Kocacık hakkında yapılan başvuruyu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Söz konusu karar, şirketin mali yapısındaki hasarın giderilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİDEN KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULDU

Tusem Tarım, daha önce Eylül 2025’te Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet kararının ardından, yeniden konkordato talebinde bulundu. Şirketin bu süreçte borçlarını yapılandırarak üretim ve ticari faaliyetlerine devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.

hunkar-zeytin.jpg

İLK DURUŞMA 2 NİSAN 2026

Dosya açısından kritik öneme sahip ilk duruşma, 2 Nisan 2026 tarihinde İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek.
Alacaklılar, konkordato ilanının yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühletinin devamına itiraz edebilecek ve talebin reddini isteyebilecek.

HÜNKAR ZEYTİN MARKASIYLA BİLİNİYOR

Tusem Tarım, piyasada ağırlıklı olarak “Hünkar” markasıyla zeytin ve zeytinyağı ürünleri sunuyor. Şirketin yaşadığı sürecin, markanın üretim ve satış faaliyetlerine nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Ekonomi
Avrupa borsalarında gün sonu
Avrupa borsalarında gün sonu
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
Toyota'dan yeni bir marka geliyor: Adı ne olacak, hangi modellerde yer alacak?
Toyota'dan yeni bir marka geliyor: Adı ne olacak, hangi modellerde yer alacak?