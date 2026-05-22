Ünlü döner markası borsaya giriyor

Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner Restoranları A.Ş.’nin ortaklık yapısında önemli bir viraj dönüldü. Şirketin kurucu ortaklarından Levent Yılmaz, elinde bulundurduğu payların bir kısmını borsada satışa sunmak üzere resmi süreci başlattı.

SPK ONAYINA SUNULDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) peş peşe yapılan resmi açıklamalara göre, şirket ortağı Levent Yılmaz’a ait payların borsada işlem görebilmesi için yasal prosedürler devreye alındı.

Stratejik hamlenin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Hisse Miktarı: Levent Yılmaz, şirket sermayesinin %4,98’ine tekabül eden toplam 4.180.000 TL nominal değerli hisse senedini kapsama aldı.

Söz konusu payların "borsada satılabilir" statü kazanması amacıyla hazırlanan "Pay Satış Bilgi Formu", 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunuldu.

100’Ü AŞKIN ŞUBESİYLE PİYASADA HAREKETLİLİK YARATACAK

Türkiye genelinde 100’ü aşkın şubesiyle hizmet veren ve hazır yemek sektörünün devleri arasında yer alan Baydöner, bu hamleyle borsadaki likiditesini ve işlem hacmini artırmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gelecek onay doğrultusunda, ortağın elindeki bu milyonlarca liralık paylar Borsa İstanbul'da (BIST) doğrudan işlem görmeye başlayacak.