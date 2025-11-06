TÜSİAD'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

Yayınlanma:
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde, enflasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Turan, enflasyondaki düşüşü başarı olarak gördüklerini ancak, enflasyonla mücadelede sadece para politikasının yetersiz olduğunu kaydetti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, para politikasının tek başına kalıcı fiyat istikrarını sağlayamayacağını belirterek, yapısal reformların önemine dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda yaptıkları ekonomik değerlendirmeler nedeniyle haklarında soruşturma açılan TÜSİAD yönetimi, Sabancı Center’da düzenlenen 17’nci Rekabet Kongresinde önemli mesajlar verdi.

“ENFLASYONUN TEK HANELİ SEVİYELERE İNMESİ ÖNCELİĞİMİZ”

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, makroekonomik istikrarın sürdürülebilir büyüme için hayati olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Makroekonomik istikrarın en büyük belirleyicisi, enflasyonun düşük seviyelerde korunabilmesidir. En önemli, öncelikli konumuz enflasyonun kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indirilmesidir.”

Son iki yılda sanayicilerin yüksek finansman maliyetleri ve zayıflayan talep nedeniyle enflasyonla mücadelenin bedelini ağır şekilde hissettiğini belirten Turan, “Enflasyonun yüzde 75’lerden 30’lara inmesi önemli bir başarı olsa da, önümüzde zorlu bir süreç var” dedi.

“SADECE PARA POLİTİKASINA BEL BAĞLAYAMAYIZ”2022/04/05/enflasyon-fiyat-artiii.jpg

Turan, kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlarda reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı:

“Doğru para politikası elbette çok önemli ama tek başına yeterli değil. Mali disiplinin korunması, yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor. Yaz aylarından itibaren bütçede daha disiplinli bir görünüme geçilmesi memnuniyet verici, ancak bunun kalıcı hale getirilmesi gerekiyor.”

“SANAYİDE TOPARLANMA DÖNEMİNE GİRDİK”

TÜSİAD Başkanı, sanayi sektöründe son dönemde kademeli bir toparlanma yaşandığını da ifade etti. Turan, “Sanayide en zorlu dönemi geride bıraktık. Yatırımlarda güçlenme görülüyor, ancak bu toparlanmanın büyük kısmı savunma sanayinden kaynaklanıyor” dedi.

Turan, Avrupa’daki talep artışı ve Euro’nun dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçılar için avantaj yaratacağını belirterek, “Finansman maliyetlerinin düşmesi ve enerji fiyatlarındaki istikrar bu süreci destekleyecektir” ifadelerini kullandı.

“AB İLE İLİŞKİLER REKABETÇİLİĞİMİZİN ANAHTARI”

Orhan Turan, Türkiye’nin uzun vadeli rekabetçiliği açısından Avrupa Birliği ile ilişkilerin önemine dikkat çekti:

“Türkiye’nin rekabetçiliği deyince AB’ye değinmeden konuşmak mümkün değil. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hem Türkiye’nin hem de AB’nin çıkarına olacaktır.”

AB’nin rekabetçilik stratejisi olarak bilinen Draghi Raporu’nun, Türkiye’nin sektör politikalarını yeniden tanımlaması açısından önemli bir referans olduğunu belirten Turan, “Küresel koşullar hızlı hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Türkiye, coğrafi konumu, güçlü altyapısı ve özel sektörüyle geleceğin ekonomisinde önemli bir oyuncu olmaya aday” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

