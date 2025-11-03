Şimşek'ten enflasyon itirafı: Sınırlı da olsa...

Son dakika açıklaması... Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Sınırlı da olsa geriledi" diyerek verilerden memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonununu açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ekimde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 32, 87oldu.

MEHMET ŞİMŞEKç SINIRLI DA OLSA...

Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. " dedi.

Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi.

Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.

VERGİ VE HARÇ AÇIKLAMASI

Şimşek, açıklamasında vergi ve harçlara gelecek zamlarla ilgili oranların gündemlerinde olduğunu da belirtti:

Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde.

Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."

GEÇTİĞİMİZ AYLARIN ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK geçtiğimiz ay eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

