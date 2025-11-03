Enflasyon açıklandı 2026 zamları belli oldu! İşte kalem kalem zamlı fiyat listesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, 2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran, yeni yılda trafik cezalarından pasaport harçlarına, IMEI kayıt ücretinden Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar birçok kalemde yapılacak zammın temelini oluşturuyor.

TRAFİK CEZALARINDA BEKLENEN YENİ TARİFELER

Yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezaları da önemli ölçüde artacak. Örneğin, 2025'te 993 TL olan emniyet kemeri takmama gibi en düşük ceza kalemlerinden biri, 2026'da 1.246 TL'ye yükselecek. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olması beklenen bazı önemli ceza tutarları madde madde şu şekildedir:

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 11.631,65 TL olacak.

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 14.582,51 TL'ye çıkacak.

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 23.442,36 TL olarak uygulanacak.

Alkol testi yapmayı reddetmek: 33.317,76 TL'ye yükselecek.

Aracı plakasız kullanma: 19.719,92 TL olacak.

Çakar veya siren kullanma: 11.631,65 TL ceza kesilecek.

Drift atma: 58.212,53 TL'ye yükselecek.

Engelli park yerini işgal etme: 2.492,89 TL olacak.

Ehliyetsiz araç kullanma: 23.442,36 TL olarak güncellenecek.

Emniyet kemeri takmama: 1.245,81 TL olacak.

Emniyet şeridini ihlal etme: 11.631,65 TL'ye çıkacak.

Hız sınırını %10-%30 aşma: 2.719,39 TL olacak.

Hız sınırını %30-%50 aşma: 5.661,59 TL'ye yükselecek.

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 11.631,65 TL ceza uygulanacak.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARINDA YENİ DÖNEM

Yeni yılda pasaport ve ehliyet alacak veya yenileyecek vatandaşlar için ödenecek harç tutarları da artacak. Artışlar şu şekilde olacaktır:

Pasaport Harçları:

6 aylık pasaport harcı, 2.359 TL'den 2.956 TL'ye yükselecek.

1 yıllık pasaport harcı, 3.424 TL'den 4.296 TL'ye çıkacak.

2 yıllık pasaport harcı, 5.630 TL'den 7.065 TL'ye yükselecek.

3 yıllık pasaport harcı, 7.999 TL'den 10.065 TL'ye çıkacak.

3 yıldan uzun süreli pasaport harcı, 11.274 TL'den 14.146 TL'ye yükselecek.

Ehliyet Harçları:

A Sınıfı ehliyet harcı, 1.882 TL'den 2.360 TL'ye çıkacak.

B Sınıfı ehliyet harcı, 5.678 TL'den 7.122 TL'ye yükselecek.

IMEI KAYDI VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAKİ ARTIŞLAR

Yeniden değerleme oranı, diğer önemli harç kalemlerini de etkileyecek.

IMEI Kayıt Ücreti: Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti, 45.614 TL'den 57.241 TL'ye yükselecek.