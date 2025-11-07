Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketlerinden Onur Air, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla resmen iflas etti.

1992 yılında kurulan Onur Air’in iflas kararıyla birlikte hukuki tasfiye süreci başladı. Şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdi.

SON 5 YIL İNCELENECEK

Evrensel’de yer alan habere göre, mahkeme, son 5 yıla ait tüm finansal işlemlerin incelenmesine de karar verdi.

İflas idaresine verilen talimatlar doğrultusunda:

-Şirkete ait tüm taşınmazlara “iflas şerhi” konulacak. -Şirket üzerindeki tüm ipotek ve haciz işlemleri ayrıntılı olarak raporlanacak. -Son 5 yıl içinde devredilen tüm taşınmazlar tek tek incelenecek.

2020'den beri çalışan maaşlarını ödemekte zorlandığı öğrenilen şirketin, 14 Ekim 2024’te ise 1800 çalışanın maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemediği ortaya çıkmıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından faaliyet lisansı 2022’nin başlarında askıya alınan şirketin tüm uçuş operasyonları 2022 yılında tamamen durdurulnuştu.