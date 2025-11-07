Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Yayınlanma:
2022'den bu yana faaliyet göstermeyen havayolu şirketi Onur Air, 5 Kasım 2025 tarihli kararla resmen iflas etti.

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketlerinden Onur Air, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla resmen iflas etti.

1992 yılında kurulan Onur Air’in iflas kararıyla birlikte hukuki tasfiye süreci başladı. Şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdi.

onur-air-iflas.jpg

Erol Evcil fabrikaya çökmüştü: Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde!Erol Evcil fabrikaya çökmüştü: Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde!

SON 5 YIL İNCELENECEK

Evrensel’de yer alan habere göre, mahkeme, son 5 yıla ait tüm finansal işlemlerin incelenmesine de karar verdi.

İflas idaresine verilen talimatlar doğrultusunda:

-Şirkete ait tüm taşınmazlara “iflas şerhi” konulacak.

-Şirket üzerindeki tüm ipotek ve haciz işlemleri ayrıntılı olarak raporlanacak.

-Son 5 yıl içinde devredilen tüm taşınmazlar tek tek incelenecek.

onur-air.webp

Kriz derin! Firmalar boğazına kadar borçta: Türkiye'nin yerli burger markası da kervana katıldıKriz derin! Firmalar boğazına kadar borçta: Türkiye'nin yerli burger markası da kervana katıldı

2020'den beri çalışan maaşlarını ödemekte zorlandığı öğrenilen şirketin, 14 Ekim 2024’te ise 1800 çalışanın maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemediği ortaya çıkmıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından faaliyet lisansı 2022’nin başlarında askıya alınan şirketin tüm uçuş operasyonları 2022 yılında tamamen durdurulnuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Ekonomi
2300 işçi Ankara'ya gidiyor! ABD Konsolosluğu önünde eylem yapacaklar
2300 işçi Ankara'ya gidiyor! ABD Konsolosluğu önünde eylem yapacaklar
Karatepe: Geçim sıkıntısı çeken milyonlar kredi kartlarına mahkum edildi
Karatepe: Geçim sıkıntısı çeken milyonlar kredi kartlarına mahkum edildi
Yüksek elektrik faturası ödeyecekler belli oldu: 1 Ocak'ta başlıyor!
Yüksek elektrik faturası ödeyecekler belli oldu: 1 Ocak'ta başlıyor!