Kriz derin! Firmalar boğazına kadar borçta: Türkiye'nin yerli burger markası da kervana katıldı

Konkordato kervanına ünlü burger markası da katıldı. Ekonomik krizin derinleştiği koşullarda her gün bir firma ya iflas bayrağı çekiyor ya iflas yoluna giriyor...

Konkordato başvuruları hız kesmiyor. İktidar kanadı, bu başvuruların çok olmasını destek için konkordato sürecinin suistimal edildiğini savunsa da, hem görülmemiş artış hem markaların imajı açıklamayı çelişkili hale getiriyor.

Üstelik başvuranlar arasında birçok köklü firma da yer alıyor. Yine Türkiye'de önemli girişimlerden olan bir burger markası da ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordatoya başvurdu.

“Enburger” markasıyla faaliyet gösteren Yesen Burger, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yayımladığı karara göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Sürecin yürütülmesi için 3 konkordato komiseri atanırken, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi verildi. Bu süre içinde alacaklılar, şirkete ilişkin mali delillerini sunarak konkordato talebine itiraz edebilecek.

18 ŞUBE VE 250 ÇALIŞANLA FAALİYET GÖSTERİYORDU

yesenburger.jpg

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla Türkiye’nin yerli burger markaları arasında öne çıkmıştı. Şirketin Marmara Bölgesi genelinde 18 şubesi ve 250 çalışanı bulunuyor.

YÜKSEK KİRA VE ARTAN GIDA MALİYETLERİ ZORLADI

yesen-burger-2.jpg

Son yıllarda hızlı büyüme hedefiyle her yıl 10 yeni şube açmayı planlayan marka, yüksek kira giderleri, artan gıda fiyatları ve maliyetlerdeki dalgalanmalar nedeniyle finansal açıdan zor duruma düştü.

Konkordato süreci boyunca faaliyetlerine devam etmesi beklenen Yesen Burger’in, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden yapılanma planı sunacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

