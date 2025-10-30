Kriz derin! Firmalar boğazına kadar borçta: Türkiye'nin yerli burger markası da kervana katıldı

Konkordato başvuruları hız kesmiyor. İktidar kanadı, bu başvuruların çok olmasını destek için konkordato sürecinin suistimal edildiğini savunsa da, hem görülmemiş artış hem markaların imajı açıklamayı çelişkili hale getiriyor.

En köklüler bile ayakta kalamıyor! 85 yıllık firma iflasın eşiğinde!

Üstelik başvuranlar arasında birçok köklü firma da yer alıyor. Yine Türkiye'de önemli girişimlerden olan bir burger markası da ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordatoya başvurdu.

“Enburger” markasıyla faaliyet gösteren Yesen Burger, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yayımladığı karara göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet tanındı.

İflaslar uyku kaçırıyor! 45 yıllık firma da başvurdu

Sürecin yürütülmesi için 3 konkordato komiseri atanırken, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi verildi. Bu süre içinde alacaklılar, şirkete ilişkin mali delillerini sunarak konkordato talebine itiraz edebilecek.

18 ŞUBE VE 250 ÇALIŞANLA FAALİYET GÖSTERİYORDU

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla Türkiye’nin yerli burger markaları arasında öne çıkmıştı. Şirketin Marmara Bölgesi genelinde 18 şubesi ve 250 çalışanı bulunuyor.

YÜKSEK KİRA VE ARTAN GIDA MALİYETLERİ ZORLADI

Son yıllarda hızlı büyüme hedefiyle her yıl 10 yeni şube açmayı planlayan marka, yüksek kira giderleri, artan gıda fiyatları ve maliyetlerdeki dalgalanmalar nedeniyle finansal açıdan zor duruma düştü.

Konkordato süreci boyunca faaliyetlerine devam etmesi beklenen Yesen Burger’in, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden yapılanma planı sunacağı ifade edildi.