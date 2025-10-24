En köklüler bile ayakta kalamıyor! 85 yıllık firma iflasın eşiğinde!

Türkiye’nin köklü markalarından biri olan ve 85 yıllık geçmişe sahip Özel Gıda, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca konkordato ilan etti. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek üç aylık iflas koruma kararı verdi.

ŞİRKETE ÜÇ AYLIK İFLAS KORUMASI

Mali yapısındaki bozulma nedeniyle konkordato talebinde bulunan Özel Gıda için mahkeme, firmanın borçlarını yeniden yapılandırabilmesi amacıyla üç aylık süre tanıdı. Şirketin süreç boyunca mali durumunun yakından izlenmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına karar verildi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, şirketin bir sonraki duruşması Ocak 2026’da yapılacak.

1940’TA KURULDU, 1997’DE BUGÜNKÜ YAPISINA ULAŞTI

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Özel Gıda’nın temelleri 1940 yılında Ankara Toptancı Hali’nde atıldı. Firma, 1997’de bugünkü kurumsal yapısına kavuştu.

Gıda üretiminin yanı sıra sebze-meyve yetiştiriciliği, pazarlama ve inşaat sektörlerinde de faaliyet gösteren şirket, İngiltere, Rusya, Almanya, Libya, Bulgaristan, Çekya ve Slovakya gibi ülkelere ihracat yapıyor. Özel Gıda, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinin tedarikçileri arasında yer alıyor.