İflaslar uyku kaçırıyor! 45 yıllık firma da başvurdu

Konkordato başvuruları hız kesmiyor. İktidar kanadı, bu başvuruların çok olmasını destek için konkordato sürecinin suistimal edildiğini savunsa da, hem görülmemiş artış hem markaların imajı açıklamayı çelişkili hale getiriyor.

Üstelik başvuranlar arasında birçok köklü firma da yer alıyor. Yine iflasla sonuçlanan bir çok başvuru da var.

Türkiye’nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak da o firmalardan biri oldu. 45 yıldır sektörde olan firma ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine gelerek konkordato başvurusunda bulundu. 1980’den bu yana faaliyet gösteren firma, mahkemenin verdiği geçici mühletle mali durumunu düzeltmeye çalışacak.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın yanı sıra Turkuaz Yatak Baza, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil şirketlerine de 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu süre zarfında şirket, alacaklılarıyla anlaşarak mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Süreç olumsuz sonuçlanırsa firma iflas sürecine girebilecek.

DEVİR YASAĞI VE İCRA DURDURULDU

Mahkeme kararına göre şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir emre kadar yasaklandı. Ayrıca, mahkeme izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi ve taşınmazların devredilmesi de yasak kapsamına alındı.

İcra ve iflas işlemleri ise geçici olarak durduruldu. 24 Ekim 2025 itibarıyla şirket aleyhine yeni takip başlatılamayacak ve süreçte görev yapmak üzere mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

AVRUPA PAZARINDA ÖDÜLLÜ MARKA

Bursa merkezli Mavi Ay Yatak, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’ya ihracat yapıyor ve Türkiye’nin önde gelen yatak markaları arasında yer alıyordu. Firma, 1980 yılında fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak sektörde tanındı. 1989’daki ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “ilk 40 ihracatçı firma” arasında ödül aldı.

Yıllar içinde ürün çeşitliliğini artıran Mavi Ay Yatak, ikinci kuşak yönetimiyle büyümesini sürdürdü ve kısa sürede KOBİ ve Girişimcilik Ödülü kazandı. Firma, Asya ve Avrupa’nın en büyük yatak üreticisi olmayı hedefliyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz dalgalanmaları ve iç piyasadaki daralma, şirketin finansal dengesini bozdu.