Erol Evcil fabrikaya çökmüştü: Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde!
Türkiye'nin bir zamanlar demir çelik sanayisinin önde gelen firmalarından dolan Nursan A.Ş. son zamanlarda yaşadığı mali zorluklardan dolayı 2024 yılında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Erol Evcil'in firmaya çöktüğü iddiasıyla demir yumruk operasyonuna da konu olan firmanın başvurusunu reddetti. Sanayi devi, adım adım iflasa gidiyor.

Türkiye’nin bir zamanlar en büyük 500 sanayi şirketi listesinde yer alan Nursan Demir Çelik, 2015 yılının Aralık ayında ani bir kararla üretimini durdurarak yaklaşık bin işçisini evlerine göndermişti.

Sabri Keleş, Ramazan Keleş ve İlyas Keleş’in Hatay'ın Payas ilçesinde kurduğu Nursan A.Ş., o dönem 144 milyon dolarlık ihracatı ile ilk 1000 firma arasında 97. sırada yer alıyordu.

EROL EVCİL'İN FİRMAYA ÇÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

2015'ten 2020 yılına kadar kapalı olan demir devi, Sivas Demir-Çelik Fabrikasının sahibi Erol Evcil tarafından satın alındıktan sonra Eylül 2020 yılında tekrar üretime başladı.

Ancak ismi Aba Demir Çelik olarak değiştirilen firmadaki olumlu hava da uzun sürmedi.

"DEMİR YUMRUK" OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Üretime başlamasından yaklaşık 1 yıl sonra, Erol Evcil'in suç örgütü lideri olduğu belirtilen Alaattin Çakıcı ile beraber fabrikaya çöktüğü iddiaları dolaşmaya başladı.

Çakıcı'nın "Erol Evcil’in bana borcu var, Evcil’e bu fabrikayı vereceğim, burayı çalıştıracak ve bana olan borcunu ödeyecek" dediği öne sürüldü.

Nursan Metal'in sahiplerine ait hastane binası icradan satılıyor!Nursan Metal'in sahiplerine ait hastane binası icradan satılıyor!

Erol Evcil, haberlerin ardından 28 Haziran 2022 günü düzenlenen ve "Demir Yumruk" adı verilen operasyonla, "Nursan Çelik" de dahil 4 büyük demir çelik devine çöktüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Erol Evcil'e (Eşrefoğlu), demir-çelik fiyatlarını manipüle ettikleri ve 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğrattıkları suçlaması yöneltildi.

Evcil, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilirken, sık sık işçilerin maaş alamama sorunlarıyla gündeme gelen firma, 2024 yılında İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

BAŞVURU REDDEDİLDİ, FİRMA İFLASA GİDİYOR

Mahkeme, Nursan Demir ismiyle faaliyet yürüten firmanın konkordato başvurusu reddetti.

İhtiyati tedbir kararını da kaldıran mahkeme, firmaya 10 gün içinde itiraz hakkı sundu.

Bir zamanların demir çelik devi, adım adım iflasa gidiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

