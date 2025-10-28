Turist gördüklerinde gözleri kararıyor: Fırsatçı esnaf 59 bin TL'lik adisyon çıkardı

Fenerbahçe - Stuttgart maçını izlemek için Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 turist, Galata'da bir restorantta yedikleri yemek sonrası hayatlarının şokunu yaşadı. Restoran, turistlere 59 bin TL adisyon çıkardı.

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında 23 Ekim Perşembe günü oynanan maç nefesleri kesti. Sarı lacivertliler rakibini 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı penaltı ile yendi.

galata-kulesi-restoran.jpeg

MAÇ İÇİN GELDİKLERİ İSTANBUL'DA ŞOKU YAŞADILAR

Öte yandan maçı izlemek için Almanya’nın Stuttgart kentinden İstanbul’a gelen dört turist, İstanbul'un birbirinden güzel manzaralarından yanı sıra Türkiye'nin esnaf yüzüyle de tanıştı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre dört turist, bir taksici tarafından Galata’da balık restoranına götürüldükleri restoranda adisyonu görünce gözlerine inanamadı.

adisyon.jpg

RESTORAN TURİSTLERE 59 BİN TL ADİSYON ÇIKARDI

Restoran, gecenin sonunda 59 bin TL (yaklaşık 1.229 Euro) fatura çıkardı.

24 Ekim 2025 tarihli adisyonda 10 bira için 5 bin 500 TL, deniz çuprası için 6 bin 450 TL, deniz levreği için 6 bin 600 TL, 8 adet double alkol için 6 bin 800 TL, istiridye için 800 TL, jumbo tereyağ için 4 bin 500 TL, kuver 320 TL, 2 kilogram lagos balığı için 11 bin 200 TL, ordorv tabağı için 7 bin TL, TAX için 9 bin 830 TL ücret yer aldı.

Fişin altında ise “Service is not included” (Servis dahil değil) yazması dikkat çekti.

