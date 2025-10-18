Kadıköy'de 'pes' dedirten olay! Adisyondan 'telefon şarjı' çıktı

Kadıköy'de 'pes' dedirten olay! Adisyondan 'telefon şarjı' çıktı
Yayınlanma:
Kadıköy'de bir restorana giden müşteri yaklaşık 10 bin TL'lik hesabın adisyonuna 'şarj ücreti' eklendiğini gördü. Herkesi şaşkına çeviren olay tartışmalara neden oldu.

İstanbul'da bir meyhanenin Kadıköy’de açılan şubesinde yemek yiyen bir müşteri, hesabını öderken adisyonda yansıyan ücreti görünce şaşkına döndü.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Kadıköy'deki bir restoranda yaşanan ilginç bir olayı kaleme aldı.

Cankurt, adını sıkça duyduğu Ankaralı ünlü bir meyhanenin, Pelin Akın Özalp’in yönetim kurulu başkanı olduğu bir komplekste şube açtığını belirtti. Ancak yazısının asıl dikkat çeken kısmı, bir arkadaşının söz konusu mekânda yaşadığı deneyim oldu.

Havalimanında 3 çay içtiler adisyonu görünce şaşkına döndülerHavalimanında 3 çay içtiler adisyonu görünce şaşkına döndüler

Meclis lokantasından paylaşılan adisyon sosyal medyada gündem olduMeclis lokantasından paylaşılan adisyon sosyal medyada gündem oldu

ŞARJ ÜCRETİ İSTEDİLER

Gazeteci, arkadaşının geçtiğimiz ay gittiği bu restoranda yaklaşık 10 bin liralık bir hesap ödediğini, ancak adisyonda 45 liralık “şarj ücreti” yer aldığını anlattı. Restorandaki şarj ücreti uygulaması sıka sürede tartışmalara neden oldu.

sarj.jpg

'PES' DEDİRTTİ

Cankurt, köşesinde “Bir arkadaşım aynı mekânda geçen ay yaşadığı olayı anlatınca inanamadım. Ödediği yaklaşık 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücreti olduğunu söyleyince şaka yapıyor sandım. Adisyonun fotoğrafını gösterince gerçeği gördüm. Böyle bir işletme anlayışı gerçekten pes dedirtiyor” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Ekonomi
Bugün dolar ve euro ne kadar?
Bugün dolar ve euro ne kadar?
AKP'den milyonları isyan ettirecek vergi düzenlemesi! Büyükşehirlerde yaşayan iki kat yandı
AKP'den milyonları isyan ettirecek vergi düzenlemesi! Büyükşehirlerde yaşayan iki kat yandı