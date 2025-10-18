Kadıköy'de 'pes' dedirten olay! Adisyondan 'telefon şarjı' çıktı

İstanbul'da bir meyhanenin Kadıköy’de açılan şubesinde yemek yiyen bir müşteri, hesabını öderken adisyonda yansıyan ücreti görünce şaşkına döndü.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Kadıköy'deki bir restoranda yaşanan ilginç bir olayı kaleme aldı.

Cankurt, adını sıkça duyduğu Ankaralı ünlü bir meyhanenin, Pelin Akın Özalp’in yönetim kurulu başkanı olduğu bir komplekste şube açtığını belirtti. Ancak yazısının asıl dikkat çeken kısmı, bir arkadaşının söz konusu mekânda yaşadığı deneyim oldu.

ŞARJ ÜCRETİ İSTEDİLER

Gazeteci, arkadaşının geçtiğimiz ay gittiği bu restoranda yaklaşık 10 bin liralık bir hesap ödediğini, ancak adisyonda 45 liralık “şarj ücreti” yer aldığını anlattı. Restorandaki şarj ücreti uygulaması sıka sürede tartışmalara neden oldu.

'PES' DEDİRTTİ

Cankurt, köşesinde “Bir arkadaşım aynı mekânda geçen ay yaşadığı olayı anlatınca inanamadım. Ödediği yaklaşık 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücreti olduğunu söyleyince şaka yapıyor sandım. Adisyonun fotoğrafını gösterince gerçeği gördüm. Böyle bir işletme anlayışı gerçekten pes dedirtiyor” ifadelerine yer verdi.