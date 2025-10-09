Bin liranın altı hesaplarda masa ücreti Bakanlığı harekete geçirdi

Yayınlanma:
Ankara’da bir kafenin 1.000 liranın altında hesap ödeyen müşterilerine uyguladığı 500 lira “masa ücreti”, sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, işletmeyi fiyat etiketi ihlali nedeniyle cezalandırdı.

Ankara’da bir kafede yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mekâna giden bir müşteri, adisyonunda sipariş ettiği içeceklerin dışında 500 liralık “masa ücreti” görünce şaşkına döndü. Müşterinin 381 liralık içecek siparişine, işletmenin “1.000 liranın altındaki hesaplara 500 TL masa ücreti” eklediği ortaya çıktı.

masa-cureti.webp

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Duruma tepki gösteren gençler, adisyona yansıtılan bu bedelin hiçbir yerde belirtilmemesine dikkat çekerek yaşananları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

kafe-ceza.webp

KAFEYE CEZA KESİLDİ

Bakanlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, işletmenin Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı davrandığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranlara 'harcama limiti' denetimi yaptı: Öğrenciler şikayet etmiştiTicaret Bakanlığı kafe ve restoranlara 'harcama limiti' denetimi yaptı: Öğrenciler şikayet etmişti

Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün akşam sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası gerçekleştirilen denetimde, ilgili işletmenin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine aykırı davrandığı belirlenmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşın haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürecektir.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

