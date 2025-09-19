TikTok satılıyor: İşte yeni sahipleri

Piyasaya çıktığı ilk günden beri tartışma konusu TikTok, el değiştiriyor. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, platformun ABD'li ortaklara olası devrine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

"VERİMLİ MÜZAKERELER GÖRMEKTEN MEMNUN OLURUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şi, Çin hükümetinin TikTok konusundaki tutumunun net olduğuna dikkat çekerek, "Çin hükümeti, söz konusu şirketin (ByteDance) isteklerine saygı duyuyor. Çin yasalarına ve düzenlemelerine uygun, her iki tarafın da çıkarlarını hesaba katan bir çözüm için piyasa kurallarına uyum doğrultusunda verimli ticari müzakereler yürütüldüğünü görmekten memnun oluruz" dedi..

Görüşmede Şi, ABD'nin Çinli yatırımcılara açık, adil ve ayrımcı olamayan bir ortam sağlamasının gereğine işaret etti.

