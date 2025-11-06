Tekstil gözden çıkarıldı mı? Bakan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan zorluklara ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE DARBOĞAZI SORDULAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan darboğazı ve istihdam kaybını gündeme getirdi. Milletvekilleri, bazı tekstil fabrikalarının üretimlerini yurtdışına taşıdığına dikkat çekti.

Bu eleştirilere yanıt veren Bakan Mehmet Fatih Kacır, sektörün ülke ekonomisi için stratejik önem taşıdığını vurguladı:

“Biz bu sektörleri kolay elde etmedik. Onlarca yılın emeğiyle, gayretiyle bugünlere geldi. Türkiye, hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. 1 milyona yakın vatandaşımız bu alanlarda istihdam ediliyor. Dolayısıyla, bu sektörleri gözden çıkarmamız asla mümkün değil.”

İSTİHDAM KAYBINI KABUL ETTİ

Kacır, Marmara ve Ege bölgelerinde bazı istihdam kayıpları yaşanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan teşviklerle Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta istihdamın arttığını açıkladı.

İSTİHDAM DESTEĞİ BÜYÜK FİRMALARI DA KAPSAYACAK

Hazır giyim, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde çalışanlar için verilen 2 bin 500 TL’lik istihdam desteği hakkında da bilgi veren Kacır, desteğin kapsamının genişletileceğini söyledi:

“2026 yılı itibarıyla teşvikleri büyük ölçekli firmaları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Meclis’teki düzenleme Genel Kurul’da onaylandıktan sonra bu adımı hızla hayata geçireceğiz.”

Kacır, hedeflerinin yalnızca istihdamı korumak değil, aynı zamanda markalaşma ve tasarım gücünü artırarak Türkiye’nin küresel rekabet gücünü yükseltmek olduğunu söyledi.