Abdullah Kiğılı Fenerbahçe'yi tekstile benzetti

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından ve tekstil sektörünün tanının isimlerinden Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe’nin futbolda son yıllarda yaşadığı başarısızlığı dikkat çekici bir benzetmeyle değerlendirdi.

FENERBAHÇE’NİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Fenerbahçe Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuş olan Abdullah Kiğılı, Ekonomi Gazetesi yazarı Sadi Özdemir’e yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair karamsar bir tablo çizdi.

Özdemir’in köşesinde yer alan bilgilere göre Kiğılı, Fenerbahçe’nin yeni yönetimiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sadi Bey kardeşim, Fenerbahçe’nin durumu da tekstil gibi sıkıntılı ve bu sıkıntı giderek de artar. Yeni başkanın çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum.”

“OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPMA DEDİM AMA...”

Kiğılı, eski başkan Ali Koç dönemine de değinerek, “Ali Koç çok çabaladı ama Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı. Ben o dönemde kendisine ‘olağanüstü kongre yapma’ diye uyardım, ancak yine de yaptı ve bu sonucu hiç beklemiyordu” dedi.

Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"

Kiğılı'nın patronu, yakın zamanda verdiği bir demeçte tekstil sektörüne dair çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Tekstik sektöründe yaşanan sorunlar bir süredir gündemde ancak krizin giderek büyüdüğü haberleri gelmeye devam ediyor. Kiğılı'nın açıklamaları da bu haberlerle paralel olmuştu: "Devlet hazır giyim ve tekstil sektörünü gözden çıkardı."