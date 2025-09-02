Abdullah Kiğılı seçimde desteklediği ismi açıkladı: Benimle konuşmuyor kaybeden ben değilim o

Yayınlanma:
Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve Aziz Yıldırım ile olan küskünlüğüne dair konuştu.

Fenerbahçe eski yönetim kurulu Abdullah Kiğılı, PD Dergi’ye açıklamalarda bulundu. Kiğılı burada yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım ile aralarındaki küslükten ilk kez bahsetti.

ARALARI AÇILDI

Ali Koç ile yakınlaşmasından Aziz Yıldırım’ın rahatsız olduğunu belirten Abdullah Kiğılı aralarının bu nedenle açıldığını dile getirdi.

Aziz Yıldırım ve Abdullah Kiğılı

“BIRAK ARTIK NİYE SEÇİME GİRİYORSUN”

Abdullah Kiğılı açıklamasında "Ben Fenerbahçe aşığıyım. Ali Koç ile aynı yönetimde 4 yıl çalıştık. Geçen yıl eski yönetim kurulu üyelerini iftara çağırdı. Ben de davet aldım ve gittim. Fikirlerimi sordu, söyledim. Daha samimi olmaya başladık. Bu kez sayın Aziz Yıldırım ile maalesef sıkıntı başladı. Samimi olmamız onu tedirgin etti. Benimle konuşmuyor artık. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Kaç kişinin yanında Abdullah Kiğılı var? Sayın Aziz Yıldırım 20 yıl kimseye nasip olmayan başkanlık yapmış. Bırak artık niye seçime giriyorsun? Sen zaten başkanlar üstüsün, herkes kapısını çalıp fikrini sormalı" sözlerini sarf etti.

“ALİ KOÇ’U DESTEKLİYORUM”

Olağanüstü Genel Kurul’da Ali Koç’u destekleyeceğini belirten Abdullah Kiğılı, "Başkan Ali Koç ile samimi bir ilişkimiz var. Onu destekliyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz" dedi.

Kaynak:PD Dergi

