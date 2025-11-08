Teknoloji hisseleri kayıpta!

ABD teknoloji hisseleri, yapay zeka (AI) sektöründeki değerleme endişeleri nedeniyle son haftada ciddi kayıplar yaşadı. Nasdaq Composite endeksi, Başkan Donald Trump dönemindeki tarifeler sonrası görülen en kötü performansını sergileyerek haftayı %4 düşüşle kapattı. Bu düşüş, teknoloji devlerinin toplam piyasa değerinde 800 milyar dolarlık kayba yol açtı.

NVIDIA BAŞTA OLMAK ÜZERE AI HİSSELERİ DERİN DÜŞÜŞTE

Nvidia, Meta, Palantir ve Oracle gibi sekiz büyük AI şirketinin hisseleri geçen hafta değer kaybetti. Özellikle Nvidia, 430 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybıyla en çok zarar yaşayan şirket oldu.

Nvidia hisseleri uçtu!

Cuma sabahı işlemleri sırasında Nvidia hisseleri %2,6 geriledi. Diğer teknoloji devleri Microsoft, Amazon ve Broadcom da hafta boyunca değer kaybeden şirketler arasında yer aldı.

ÇİN’İN YAPAY ZEKA ATAĞI VE REKABET

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Financial Times’a yaptığı açıklamada Çin’in yapay zekâ yarışında sonunda öne geçeceğini belirtmiş, ardından açıklamasını yumuşatarak Çin’in ABD’nin sadece “nanosaniyeler gerisinde” olduğunu ifade etmişti. Çinli rakipler, OpenAI, Microsoft, Google, Meta ve Anthropic gibi ABD merkezli şirketlerin teknik üstünlüğünü hızla kapatıyor. Bu şirketler, büyük oranda Nvidia çiplerine dayanan AI altyapı yatırımlarına devam ediyor.

MOONSHOT AI’DEN YERLİ MODEL SÜRPRİZİ

Pekin merkezli Moonshot AI, “Kimi K2 Thinking” adlı yeni modelini tanıttı. Çin medyası, modeli “yerli AI alanında önemli bir sıçrama” olarak nitelendirirken, modelin eğitim maliyetinin 5 milyon doların altında olduğu bildirildi.

Yatırımcılar Nvidia'ya bakarken S&P500 rekor seviyede kapandı

Hugging Face kurucu ortağı Thomas Wolf, X hesabından bu gelişmeyi “Bu yeni bir DeepSeek anı mı?” şeklinde yorumladı. Ocak ayında düşük maliyetli DeepSeek R1 modeli, Nvidia hisselerinde 589 milyar dolarlık değer kaybına yol açmıştı.

OPENAI’DEN PİYASAYA GÜVENCE MESAJI

OpenAI Mali İşler Direktörü Sarah Friar’ın ABD hükümetinden “finansman garantisi” talep edebileceği yönündeki haberler piyasalarda tedirginlik yaratırken, CEO Sam Altman söylentileri yalanladı. Altman, “Veri merkezlerimiz için devlet garantisi istemedik, istemiyoruz” dedi. Öte yandan Altman, OpenAI gelirlerinin 2030 yılına kadar yüz milyarlarca dolara ulaşmasını öngörürken, aynı dönemde şirketin AI altyapı taahhütlerinin 1,4 trilyon doları bulacağını açıkladı.