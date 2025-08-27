Yatırımcılar Nvidia'ya bakarken S&P500 rekor seviyede kapandı

Yayınlanma:
New York borsası çip şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço öncesi günü yükselişle tamamladı.Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,32 artarak 45.565,23 puana ulaştı.S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 6.481,40 puana yükseldi...

S&P 500, yatırımcıların gözlerini Nvidia'nın kazançlarına çevirmesiyle Çarşamba günü yükselişe geçti. Bu kazançlar, boğa piyasası için kritik bir an olabilir.

Geniş piyasa endeksi, günü %0,24 artışla 6.481,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Nasdaq Composite endeksi %0,21 artışla 21.590,14 puandan kapanırken, Dow Jones Sanayi Endeksi 147,16 puan veya %0,32 artışla 45.565,23 puandan kapandı.

FactSet verilerine göre S&P 500'ün yaklaşık %8'ini oluşturan ve endekste en büyük ağırlığa sahip olan Nvidia hisselerinde ise önemli bir değişiklik olmadı. Analistler Nvidia'nın S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip şirket olduğuna işaret ederek, yapay zeka gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen şirketin bilançosunun piyasaların seyrinde etkili olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler de takip edilirken, ülke basınında Cook'un görevden alınmasına itiraz edeceği davayı bugün açabileceği haberleri yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

