Tekfen Holding KAP'a bildirdi: Yeni atamalar yapıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetim kontrolünü devraldığı Tekfen Holding’de iki önemli atamayı duyurdu.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada atamanın ayrıntılarına yer verildi.

TMSF TEKFEN’DE YÖNETİMDE ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

Can Grubu soruşturması kapsamında yüzde 42,8’lik hissesi TMSF yönetimine devredilen Tekfen Holding’de, geçen hafta itibarıyla yönetim kurulu dengesinde önemli bir değişiklik yaşandı.

TMSF, 9 üyeli yönetim kurulunda tutuklu olmalarına rağmen üyelikleri devam eden Can Ailesi’nin iki ferdiyle birlikte 5 üyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti. Bu süreçte, finans yönetimi ve stratejik planlama alanlarında deneyimli Kenan Alpdündar, Holding’in mali işlerinden sorumlu yeni ismi olarak göreve başladı.

YENİ CFO KENAN ALPDÜNDAR’IN KARİYERİ

Kenan Alpdündar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini ise ABD’de Loyola University Chicago’da finans alanında MBA yaparak tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1994’te Garanti Bankası’nda başlayan Alpdündar, 1995-2025 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Danışman ve Frankfurt Temsilcisi olarak görev yaptı.

Finansal raporlama, bütçe, risk yönetimi ve mali sektör analizi gibi alanlarda uzmanlığı bulunan Alpdündar, kamu kurumlarında birçok denetim ve araştırma komisyonunda da yer aldı.

TOROS TARIM’IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ SERDAR GÖK OLDU

Tekfen Holding’in en büyük iştiraki olan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Genel Müdürlüğü görevine ise Serdar Gök atandı.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan Gök, Gazi Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. 2005 yılından bu yana Toros Tarım bünyesinde farklı pozisyonlarda görev alan Gök, atama öncesinde Samsun İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyordu.