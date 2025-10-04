Tekfen Holding hisselerinde devir!

Tekfen Holding’de önemli bir hisse devri gerçekleşti. Can Kültür A.Ş.’nin şirket sermayesindeki payı, %17,56’dan %42,796’ya çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş. ile Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker arasında gerçekleşen pay devrine ilişkin detaylara yer verildi.

Son dakika | Tekfen: Can Holding hisselerine el konuldu

Açıklamada, 10 Nisan 2025’te imzalanan sözleşmeyle Tekfen Holding sermayesinin %25,23’ünü temsil eden 93.367.143 adet hissenin devri için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu işlem, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında izne tabi olduğundan, gerekli başvurunun Rekabet Kurumuna yapıldığı da ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Aradan geçen süreçte, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Eylül 2025 tarihli kararıyla Can Kültür A.Ş.’nin de içinde bulunduğu birçok şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

Berker ailesi TEKFEN hisselerini kayyum atanan Can Holding’e sattı

TMSF Fon Kurulu tarafından görevlendirilen yönetim kurulu, hisse devri sürecini takip etti. Rekabet Kurumu’nun onayının ardından hisse devri tamamlandı ve Can Kültür A.Ş.’nin Tekfen Holding sermayesindeki payı %42,796’ya yükseldi.

CAN KÜLTÜR’ÜN YENİ PAY ORANI

Tamamlanan işlemin ardından Can Kültür A.Ş.’nin Tekfen Holding’deki payı, %17,56’dan %42,8’e çıkarak toplam 158.345.113,57 adede ulaştı.