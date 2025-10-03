Berker ailesi TEKFEN hisselerini kayyum atanan Can Holding’e sattı
Yayınlanma:
Yönetim kurulu üyeleri tutuklu olan Can Holding'in hisse sahibi olduğu TEKFEN'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Berke Ailesi, TEKFEN'deki yüzde 25'lik hissesini TMSF kontrolündeki Can Holdin'e sattı. Böylelikle hisseler TMSF'ye geçti.
Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Berker Ailesi'nin TEKFEN'deki yüzde 25'lik hissesini TMSF kontrolündeki Can Holding'e sattığını duyurdu.
Can Holding'in TEKFEN'deki yüzde 17'lik hissesi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde TMSF'ye geçmişti.
Can Holding soruşturmasında iki tutuklama
BERKER AİLESİ HİSSESİNİ 'KAYYUMA' SATTI
İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"Can Holding’in TEKFEN’deki yüzde 17’lik hissesi daha önce TMSF’ye geçmişti. Bugün Berker Ailesi, TEKFEN’deki yüzde 25’lik hissesini TMSF kontrolündeki Can Holding’e sattı. TÜSİAD’ın kurucularından Feyyaz Berker’in sahibi olduğu TEKFEN, TMSF kontrolüne, dolayısıyla kamuya geçti."