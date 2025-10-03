Berker ailesi TEKFEN hisselerini kayyum atanan Can Holding’e sattı

Berker ailesi TEKFEN hisselerini kayyum atanan Can Holding’e sattı
Yayınlanma:
Yönetim kurulu üyeleri tutuklu olan Can Holding'in hisse sahibi olduğu TEKFEN'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Berke Ailesi, TEKFEN'deki yüzde 25'lik hissesini TMSF kontrolündeki Can Holdin'e sattı. Böylelikle hisseler TMSF'ye geçti.

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Berker Ailesi'nin TEKFEN'deki yüzde 25'lik hissesini TMSF kontrolündeki Can Holding'e sattığını duyurdu.

Can Holding'in TEKFEN'deki yüzde 17'lik hissesi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde TMSF'ye geçmişti.

34.jpg

Can Holding soruşturmasında iki tutuklamaCan Holding soruşturmasında iki tutuklama

BERKER AİLESİ HİSSESİNİ 'KAYYUMA' SATTI

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Can Holding’in TEKFEN’deki yüzde 17’lik hissesi daha önce TMSF’ye geçmişti. Bugün Berker Ailesi, TEKFEN’deki yüzde 25’lik hissesini TMSF kontrolündeki Can Holding’e sattı. TÜSİAD’ın kurucularından Feyyaz Berker’in sahibi olduğu TEKFEN, TMSF kontrolüne, dolayısıyla kamuya geçti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu