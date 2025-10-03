Berker ailesi TEKFEN hisselerini kayyum atanan Can Holding’e sattı

Yönetim kurulu üyeleri tutuklu olan Can Holding'in hisse sahibi olduğu TEKFEN'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Berke Ailesi, TEKFEN'deki yüzde 25'lik hissesini TMSF kontrolündeki Can Holdin'e sattı. Böylelikle hisseler TMSF'ye geçti.