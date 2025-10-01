Can Holding soruşturmasında iki tutuklama

Can Holding soruşturmasında iki tutuklama
Yayınlanma:
Üç hafta önce Can Holding'e yönelik başlatılan daha sonra da Ciner Grubuna bağlı Park Holding'i de içine alarak genişleyen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 isimden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ hakkında da ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verilmişti.

Son dakika | Can Holding soruşturmasında 2 tutuklama talebiSon dakika | Can Holding soruşturmasında 2 tutuklama talebi

Üç haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın da tutuklanmasının ardından Ciner Grubuna bağlı Park Holding'i de içine alan soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken 12 yönetici gözaltına alınmıştı.

2 TUTUKLAMA 10 ADLİ KONTROL

İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda ifadeleri tamamlanan 12 isim bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri de 16.00 sıralarında tamamlanan isimlerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Sevk talebi doğrultusunda karar veren nöbetçi hakimlik de Atilla Ciner ile Gökhan Şen'i tutuklanmasına karar verdi.

10 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Hakimlik, Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Savcılık, dosya kapsamında elde edilen dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kimi çöpe atıyor kimi hatıra olarak saklıyor: Bu madeni para binlerce lira değerinde
Bu madeni para binlerce lira değerinde
Kimi çöpe atıyor, kimi hatıra olarak saklıyor
Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
Türkiye
2 arkadaşını köy meydanında öldürdü
2 arkadaşını köy meydanında öldürdü
Dışişleri Bakanlığından Sumud tepkisi: Masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi
Dışişleri Bakanlığından Sumud tepkisi: Masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi