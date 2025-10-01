Can Holding soruşturmasında iki tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ hakkında da ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verilmişti.

Son dakika | Can Holding soruşturmasında 2 tutuklama talebi

Üç haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın da tutuklanmasının ardından Ciner Grubuna bağlı Park Holding'i de içine alan soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken 12 yönetici gözaltına alınmıştı.

2 TUTUKLAMA 10 ADLİ KONTROL

İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda ifadeleri tamamlanan 12 isim bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri de 16.00 sıralarında tamamlanan isimlerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Sevk talebi doğrultusunda karar veren nöbetçi hakimlik de Atilla Ciner ile Gökhan Şen'i tutuklanmasına karar verdi.

10 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Hakimlik, Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Savcılık, dosya kapsamında elde edilen dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.