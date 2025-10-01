Son dakika | Can Holding soruşturmasında 2 tutuklama talebi

Son dakika | Can Holding soruşturmasında 2 tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Atilla Ciner ve Gökhan Şen, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 10 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ İÇİN TUTUKLAMA İSTEMİ

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu ve AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi olan Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen'in tutuklanmasını talep etti.

Can Holding soruşturmasında 10 kişi adliyeye sevk edildiCan Holding soruşturmasında 10 kişi adliyeye sevk edildi

10 ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİ

Savcılık, Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

