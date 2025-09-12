Son dakika | Tekfen: Can Holding hisselerine el konuldu

Tekfen Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Can Grubu’nun şirkette sahip olduğu %17,56’lık paya el konulduğunu duyurdu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 121 ŞİRKETE EL KONMUŞTU

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’e bağlı 121 şirkete, suç örgütü kurma, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları çerçevesinde el konulmuştu. Söz konusu sürecin ardından Can Grubu’nun Tekfen Holding’teki hisseleriyle ilgili de resmi bir açıklama yapıldı.

%17,56 ORANINDAKİ HİSSELERE TEDBİR UYGULANDI

Tekfen Holding tarafından yapılan bildirimde, Can Grubu’na ait olan %17,56 oranındaki hisse paylarına el konulduğu belirtildi. Açıklamada, kararın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2022/77716 numaralı soruşturma kapsamında alındığı ifade edildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

“Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11.09.2025 tarihli ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı doğrultusunda; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin, Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplam %17,56 oranındaki paylarına, 5549 sayılı yasa 17. maddesi uyarınca ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi kapsamında el konulmasına hükmedilmiştir.”

Şirket, söz konusu kararın 12 Eylül 2025 tarihinde kendilerine tebliğ edildiğini ve bu doğrultuda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye gerekli bildirimin yapıldığını belirtti.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU'NA BİLDİRİM YAPILDI

Alınan karar doğrultusunda, Can Grubu’na ait hisselere hukuki tedbir uygulanırken, ilgili işlemler için gerekli resmi kurumlara da bilgi iletildi. Tekfen Holding, süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.