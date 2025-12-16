Musk, net serveti 600 milyar doları aşan dünyadaki ilk kişi oldu

Musk, net serveti 600 milyar doları aşan dünyadaki ilk kişi oldu
Yayınlanma:
SpaceX'in toplam değeri 800 milyar dolar olarak belirlendi; bu, önceki tahminin dört katı. Musk, SpaceX'in yaklaşık %40'ına sahip ve bu da servetine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Musk'ın servetindeki artış, Musk'ın uzay şirketi SpaceX'teki hisselerinin yakın zamanda satılmasıyla desteklendi. Forbes dergisinin Pazartesi günü yayınladığı hesaplamalara göre, Elon Musk net serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu.

Musk, tahmini net serveti 600 milyar doları aşan dünyadaki ilk kişi.

Musk'ın net servetindeki artış, Musk'ın uzay şirketi SpaceX'teki hisselerinin yakın zamanda satılmasıyla tetiklendi . Forbes, şirketin genel değerini daha yüksek tahmin etmek için bu işlemlerde belirlenen fiyatı kullandı ve bu da Musk'ın hissesinin hesaplanmasını artırdı.

Birkaç saat önce Forbes, Musk'ın net servetini yaklaşık 500 milyar dolar olarak tahmin etmişti. Musk'ın serveti esas olarak elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve SpaceX'teki hisselerine bağlı.

Tesla'nın aksine, SpaceX özel bir şirkettir; bu da hisselerinin fiyatının borsada belirlenmediği anlamına gelir. Bu gibi durumlarda, değerlemeler finansman turlarına veya çalışan hisse senedi satışlarına dayanır ve nihai piyasa değerinden önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Forbes , çalışanların hisselerini satabilecekleri fiyatı esas alarak SpaceX'in toplam değerini, önceki 400 milyar dolarlık tahminden 800 milyar dolara yükseltti. Musk'ın SpaceX'in yaklaşık %40'ına sahip olmasıyla birlikte, Forbes'un revize edilmiş tahmini, onun tahmini net servetini 677 milyar dolara çıkardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

