Tek tuşla 276 dolar harcadık!

Küresel çapta kişi başı e-ticaret harcaması 2025 Kasım ayı verilerine göre 301 dolar seviyesinde seyrederken, bu alandaki liderliği 992,5 dolar ile ABD vatandaşları üstlendi. Türkiye'de ise kişi başına düşen e-ticaret harcaması 276,7 dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. 25 farklı ülkeyi kapsayan, e-ticaret düzenlemelerinden gümrükleme süreçlerine kadar pek çok kritik bilginin yer aldığı "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi" ihracatçıların kullanımına sunuldu.

Rehber sayesinde, potansiyel vadeden pazarlara yönelik stratejik yol haritaları oluşturulurken, ihracatçıların ihtiyaç duyabileceği tüm verilere tek bir kaynak üzerinden erişebilmeleri hedeflendi.

25 ÜLKE İÇİN KAPSAMLI E-TİCARET ANALİZİ

AA muhabirinin rehberden derlediği bilgilere göre; analiz edilen 25 ülke arasında ABD, Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Brezilya, Kanada, Avustralya, Meksika, İspanya, Endonezya, Hollanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Polonya, İtalya, Vietnam, Tayland, Malezya, Güney Afrika ve Nijerya yer alıyor.

İhracatçılar, bu ülkelerdeki pazar yerleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları, hızlı kargo firmaları ve e-ticarete özgü yasal düzenlemeler gibi hayati bilgilere rehber aracılığıyla ulaşabiliyor. Ayrıca gümrükleme süreçlerine dair detaylı analizler de raporda sunuluyor.

Rehberde, hem analiz edilen ülkelerin hem de Türkiye'nin küresel e-ticaret sahnesindeki konumu mercek altına alındı. Bu çerçevede, kişi başı harcama miktarlarından e-ticaretin genel perakende içindeki payına kadar ülkelerin güncel durumları ortaya konuldu.

KÜRESEL ONLİNE ALIŞVERİŞ ORANI YÜZDE 40'I AŞTI

Dünya genelinde internet üzerinden alışveriş yapanların toplam nüfusa oranı yüzde 40,5 olarak hesaplanırken, e-ticaretin genel perakende sektörü içindeki payı yüzde 17,9 seviyesinde gerçekleşti. Küresel ölçekte kişi başı ortalama e-ticaret harcaması ise 301 dolar oldu.

Türkiye özelinde bakıldığında, online alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 29,3 olarak belirlendi. Ülkemizde e-ticaretin genel perakende içerisindeki payının yüzde 7 olduğu, kişi başı harcamanın ise 276,7 dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

ZİRVEDE ABD VE ÇİN VAR

İncelenen 25 ülke arasında, online alışveriş yapan nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 84,5 ile ABD oldu. ABD'yi yüzde 81,5 ile Birleşik Krallık ve yüzde 78,8 ile Çin izledi.

E-ticaretin genel perakende içindeki payının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 27,8 ile Çin olarak öne çıktı. Çin'i yüzde 26,7'lik oranlarla ABD ve Birleşik Krallık takip etti. Bu alandaki en düşük paylar ise yüzde 1,6 ile Nijerya ve yüzde 2,9 ile Mısır'da görüldü.

EN DÜŞÜK HARCAMA HİNDİSTAN'DA

Harcama tutarları baz alındığında, kişi başı en yüksek tutar 992,5 dolarla ABD'de kaydedildi. Bu ülkeyi 513,7 dolarla Kanada, 479,4 dolarla Güney Kore ve 477,5 dolarla Japonya takip etti.

Listenin sonunda ise 31,7 dolarlık kişi başı harcama ile Hindistan yer aldı. Nijerya da 48,5 dolarlık harcama ortalamasıyla listenin alt sıralarında kendine yer buldu.