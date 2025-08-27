Online gümrüksüz alışveriş kalkıyor mu? Bakanlıktan jet açıklama

Yurt dışından yapılan online gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağına yönelik haberler açıklama geldi.

İddiaya göre Çin merkezli Temu ve Shein gibi e-ticaret devlerinin aşırı hızlı büyüyüp pazarı ele geçirmesi ile Türkiye sınır ötesi alışverişlerdeki vergi muafiyeti için harekete geçti.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'e konuşan AKP'ye yakın kaynaklara göre, 30 euroluk gümrüksüz alışveriş sınırının tamamen kaldırılması gündemde.

Ancak bu haber sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı kaynakları CNBC-e'ye açıklama yaparak haberleri yalanladı. Kaynaklar açıklamalarında "Sektörün bu yönde uzun süredir bir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok." dedi.

Öte yandan iddialardaki gibi gümrüksüz online alışverişin kaldırılması halinde yurt dışından alınan her ürün gümrük mevzuatına tabi olacak.

Yeni sistemde sabit vergi yerine, ürün türüne göre değişen gümrük vergileri uygulanacak.

Buna ek olarak yüzde 20 KDV, bazı ürünlerde ÖTV, ayrıca gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek masraflar da eklenecek.

Böylece 30 euro üzeri alışverişler daha pahalı ve karmaşık hale gelecek.

GÜMRÜK VERGİSİ ALINIYOR

Türkiye’de hâlihazırda 30 euroya kadar olan siparişlerde basitleştirilmiş bir vergi sistemi uygulanıyor. AB ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30, AB dışından gelenlerde yüzde 60 oranında tek gümrük vergisi alınıyor. Ancak bu sınır aşıldığında, ürünün türüne göre normal ithalat vergileri devreye giriyor.

Bu da gümrük vergisine ek olarak yüzde 20 KDV, bazı ürünlerde ÖTV, gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek maliyetler anlamına geliyor. Yani 30 euro üzeri alışverişlerde hem süreç karmaşıklaşıyor hem de toplam vergi yükü artıyor.