Shein ve Temu’da ucuz alışveriş dönemi kapanıyor mu?

Brüksel'deki maliye bakanları toplantısında gümrük vergilerinin "en kısa sürede, 2026'da" uygulanması konusunda varılan mutabakata varılması, aynı zamanda teklifin onaylanması gereken Avrupa Parlamentosu ile müzakerelerin başlayacağı anlamına geliyor.

Avrupa Komisyonu Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, internet üzerinden satın alınan ve değeri 150 avronun altında olan ürünlere uygulanan "de minimis" gümrük vergisi muafiyetinin, planlanandan iki yıl önce, 2026 yılının ilk çeyreğinde kaldırılmasını bakanlara önerdi.

Muafiyetin yerine "basitleştirilmiş geçici tarife" getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çinli şirketlerin ürünlerini doğrudan müşterilerine gönderen Shein, Temu, AliExpress ve Amazon Haul gibi online mağazalar, kısmen Avrupa'daki rakiplerine zarar veren gümrük vergisi muafiyetleri nedeniyle son derece düşük fiyatlar sunuyor.

Geçen yıl bloğa giren düşük değerli paketlerin sayısı iki katına çıkarak 4,6 milyara ulaştı ve bunların yüzde 90'ından fazlası Çin'den geldi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, bu oranın en kısa sürede azaltılması yönünde Avrupalı ​​şirketlerin baskısıyla karşı karşıya.

ABD, daha önce değeri 800 doların altında olan paketlerin ithal edilmesine izin veren "de minimis" politikasını kaldırmıştı. Bu durum, ucuz Çin mallarının Avrupa'ya daha fazla yönlendirilebileceği endişesini doğurmuştu.