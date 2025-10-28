Tarım sigortası bulunmayan çiftçiye 707 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan zarar gören üreticiler için yeni bir destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Nisan ayında Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün yol açtığı zirai don ülke genelinde birçok üründe ciddi kayıplara yol açtı. Çiftçi milyonlarca lira zarar etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı niteliğinde 707 milyon 112 bin lira daha aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakanın 20 Ekim'de yaptığı açıklamada ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesinin hesaplara yatırıldığı duyurulmuştu.

Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladıZirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri başladı

Çiftçi iktidara seslendi: Yardım değil faizsiz krediÇiftçi iktidara seslendi: Yardım değil faizsiz kredi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

