Son dakika | Takasbank 12 hisse için düğmeye bastı: Alım yapılacak

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), 22 Eylül 2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildiriminde, Pay Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası’nda oluşan temerrüt açıklarının giderilmesi amacıyla 12 hisse senedinde temerrüt alışı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere ASELSAN (ASELS.TE), Türk Hava Yolları (THYAO.TE), Ford Otomotiv (FROTO.TE), OYAK Çimento (OYAKC.TE), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK.TE), Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN.TE), Tukaş Gıda (TCKRC.TE), Zorlu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO.TE) ve Akbank (AKBNK.TE) pay sıralarında temerrüt alışı yapılacağı bildirildi.

4 HİSSEDE İŞLEMLER TAMAMLANDI

Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO.TE), Çimentaş (CIMSA.TE) ve Türkiye Halk Bankası (HALKB.TE) pay sıralarında temerrüt alışı gerçekleştirileceği ifade edildi. Söz konusu temerrüt alışlarının takasının 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilirken, ilgili pay sıralarına satış emirlerinin girilebileceği kaydedildi. 22 Eylül tarihi itibarıyla Akbank (AKBNK.TE), Çimentaş (CIMSA.TE), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK.TE) ve Türkiye Halk Bankası (HALKB.TE) sıralarındaki temerrüt işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

6 HİSSEDE DAHA ÖNCE İŞLEM YAPILMIŞTI

Öte yandan, 21 Eylül 2026 tarihinde de 6 hisseye ilişkin temerrüt alışı yapılacağı duyurulmuştu. Odine Solutions Teknoloji (ODINE.TE), İş GYO (ISGYO.TE), OYAK Çimento (OYAKC.TE), Ford Otomotiv (FROTO.TE), Türk Hava Yolları (THYAO.TE) ve ASELSAN (ASELS.TE) sıralarında temerrüt alışı yapılacağı açıklanmış, bu işlemlerden Odine Solutions Teknoloji (ODINE.TE) sırasındaki temerrüt işleminin aynı gün tamamlandığı bildirilmişti. Takasbank, ilgili kıymetin iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi ve nakdi uzlaşı sürecine gidilmesi halinde yaşanabilecek takas süreçlerine ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

"TEMERRÜT ALIŞI" NE ANLAMA GELİYOR?

Temerrüt alışı; borsada işlem yapan bir aracı kurumun ya da yatırımcının, yaptığı hisse senedi satış veya ödünç pay işlemlerinden doğan yükümlülüklerini (yani hisseyi veya nakdi zamanında teslim etme borcunu) vadeli gününde yerine getirememesi durumunda devreye giren zorunlu bir tasfiye ve tamamlama işlemidir.

Bu süreçte Takasbank, borcunu ödemeyen taraf adına piyasadan ilgili hisseleri zorunlu olarak satın alır ve oluşan açığı kapatarak sistemin kilitlenmesini önlemeye çalışır.