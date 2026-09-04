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Halk TV Ekonomi Son dakika | Fiyatlarda sınırı aşan 23 vakıf üniversitesine inceleme

Son dakika | Fiyatlarda sınırı aşan 23 vakıf üniversitesine inceleme

Son dakika... Yükseköğretim kurumlarında belirlenen zam tavanını aşan ve şikayet edilen 23 vakıf üniversitesi için Yükseköğretim Denetleme Kurulu inceleme başlattı.

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Son dakika | Fiyatlarda sınırı aşan 23 vakıf üniversitesine inceleme
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Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için getirilen artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti.

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan başvurular doğrultusunda 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında resmi inceleme başlatıldı.

YASAL DAYANAK VE ÜCRET SINIRI

Son dakika | Fiyatlarda sınırı aşan 23 vakıf üniversitesine inceleme - Resim : 2

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde öğrenim ücreti artışlarına kurallar getirilmişti.

Bu kapsamda Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında eğitim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

23 VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU İNCELEME ALTINDA

Son dakika | Fiyatlarda sınırı aşan 23 vakıf üniversitesine inceleme - Resim : 3

Belirlenen tavan oranına rağmen son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilen ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının yasal sınırlara uymadığı ve fahiş zamlar uyguladığı bildirildi.

Gelen yoğun şikayetler üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu denetim kapsamına alındı.

Başlatılan inceleme çerçevesinde, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan zam oranlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu titizlikle değerlendirilecek. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu, öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu tespit edilen başvuru ve şikayetlerin günlük olarak ve ivedilikle ele alınacağını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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