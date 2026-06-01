Son dakika | Ekonomik büyüme verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan birinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuna açıkladı.

Yıllık büyüme verisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış göstermiş olsa da ekonomi yönetimi ve piyasaların tahminleri boşa çıktı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklentilerin yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e kadar çekilmesine rağmen, gerçekleşen büyüme bu barajın da altında kaldı.

Çeyreklik bazda büyümenin yüzde 0,1 seviyesinde çakılması ise ekonomik aktivitenin fiilen durma noktasına geldiğini net bir şekilde gösterdi.

SANAYİ ÇARKLARI DURDU: ÜRETİMDE KAN KAYBI BAŞLADI

Ekonomiyi oluşturan ana faaliyet kolları incelendiğinde, büyümenin üretimden ziyade teknoloji ve hizmetler eksenli olduğu, reel sektörün ise küçüldüğü görüldü. İstihdam dalgalarını doğrudan etkileyen sanayi sektörü, zincirlenmiş hacim endeksi hesaplamalarına göre yüzde 0,8 oranında azaldı.

2026 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi bazında diğer sektörlerdeki değişimler şu şekilde kayıtlara geçti:

Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,5 artışla en çok büyüyen alan oldu.

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 oranında tırmandı.

Tarım sektörü yüzde 4,6 oranında artış gösterdi.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7 genişledi.

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5 oranında yükseldi.

İnşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri ise yüzde 3,0 oranında yukarı yönlü hareket etti.

Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar dengesi yüzde 2,0 arttı.

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9; kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,8 oranında artış kaydetti.

ÇEYREKLİK BÜYÜME DURMA NOKTASINDA

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi verileri, bir önceki üç aylık döneme kıyasla ekonominin sadece yüzde 0,1 oranında büyüyebildiğini ortaya koydu. Buna karşın, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise 2026 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6'lık bir artış sergiledi.

CARİ FİYATLARLA TOPLAM DEĞER 17 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Üretim yöntemiyle yapılan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde ekonomi, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında bir artış kaydetti. Bu artışla birlikte toplam GSYH değeri cari fiyatlarla tam 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL oldu. İlk çeyreğe ait bu ekonomik değerin ABD doları bazındaki karşılığı ise dönemsel kurlar üzerinden 389 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti.

