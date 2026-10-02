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Halk TV Ekonomi Şimşek'ten Merkez Bankası'nın kararı sonrası açıklama

Şimşek'ten Merkez Bankası'nın kararı sonrası açıklama

Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık ve KOBİ kredisi adımları sonrası finansmana erişimin kolaylaşacağını söyledi.

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Şimşek'ten Merkez Bankası'nın kararı sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından KOBİ kredileri ve Türk lirası zorunlu karşılıklara yönelik atılan adımlarla, bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını bildirdi.

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Bakan Mehmet Şimşek, sosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Merkez Bankası Mehmet Şimşek
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