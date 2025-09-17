Şimşek'in 'enflasyon düşüyor' açıklamasına sert tepki: 'Halkın gerçeği' dedi tek tek açıkladı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kira artışlarıyla ilgili açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. Türkiye’nin içinde bulunduğu barınma krizinin göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu vurgulayan Kış, mevcut ekonomik tablonun vatandaşı ezdiğini söyledi.

KİRA RAKAMLARI MAAŞLARI AŞTI

Gülcan Kış, büyük şehirlerdeki kira fiyatlarına dikkat çekerek, “Ankara’da ortalama kira 28 bin 592 TL, İzmir’de ise 27 bin 660 TL. Buna karşın asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL. Bu durumda ‘enflasyon düşüyor, fiyatlar duruldu’ demek halkla alay etmektir. Vatandaş, kazancını yalnızca kiraya harcıyor. Emekliler temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON DEĞİL, GERÇEKLER KONUŞUYOR”

Bakan Şimşek’in “dezenflasyon süreci kesintisiz sürüyor” açıklamasına da tepki gösteren CHP’li Kış, “Kağıt üzerinde anlatılan başarı hikayeleri, sokakta yaşanan yoksulluğu gizleyemez. Gerçekler; pazarda, markette ve kira sözleşmelerinde yazıyor. Vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Kiralar maaşları geçmiş, mutfakta yangın var. Bu tablo karşısında enflasyon düştü demek, gerçekle bağını koparmaktır.” dedi.

MEMUR ZAMLARI ENFLASYONA YENİLDİ

Kamu çalışanları için belirlenen zam oranlarının yetersizliğine dikkat çeken Kış, “2026 için %11+7, 2027 için ise %5+4 zam öngörülüyor. Ayrıca taban aylığa eklenen 1000 TL’lik artış da revize edilmedi. Bu oranlar daha şimdiden yıllık enflasyonun gerisinde kaldı. Memur, yıl ortasında maaşının buharlaştığını fark edecek. Bu, kamu emekçisinin emeğini yok saymaktır,” değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIKLA YÜZ YÜZE

Geçim sıkıntısının her geçen gün daha da arttığını belirten Kış, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün emeklinin aldığı en düşük maaş 14 bin 500 TL. Ortalama kira ise 20 bin TL’yi aşmış durumda. Emekli, aldığı maaşla sadece kira ödeyebiliyor, diğer ihtiyaçlarını karşılaması imkansız. Asgari ücretli için de durum farklı değil. Ankara ve İzmir’deki kira bedelleri, asgari ücretin bile üzerinde. İnsanlar artık barınma hakkını bile kaybetti. Aldığı maaşın tamamını kiraya veren bir vatandaşın mutfağa, eğitime bütçe ayırması mümkün değil. Bu durum sosyal devletin çöktüğünün açık göstergesidir.”

“500 BİN KONUT MASALIYLA ZAMAN KAZANILAMAZ”

Bakan Şimşek’in açıkladığı “500 bin sosyal konut” vaadini de eleştiren CHP’li Kış, iktidarın daha önce verdiği sözleri yerine getirmediğini hatırlattı:

“Her seçim döneminde tekrarlanan sosyal konut projeleri halkı oyalamaktan öteye gitmiyor. Yıllardır açıklanan projelerden milyonlarca kişi yararlanamadı. Hâlâ kiracılar ev bulamıyor, gençler ailesinin yanında yaşamaya mecbur kalıyor. Bakanlık ise günü kurtaran vaatlerle halkı oyalıyor. Gerçekler ise çok net: Barınamayan gençler, yoksulluk sınırının altında yaşayan emekliler, geçimini sağlamakta zorlanan işçiler…”

“CHP HALKIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK”

Açıklamasının sonunda CHP’nin politik duruşuna vurgu yapan Gülcan Kış, şu mesajı verdi: