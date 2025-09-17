Mehmet Şimşek iktidarın kanalında itiraf etti: İmamoğlu operasyonunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜME MAKUL SEVİYEDE, ENFLASYON DÜŞÜŞTE"

Orta Vadeli Program kapsamında ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Şimşek, “Bu oran, geçtiğimiz yıldan çok farklı olmayacak. 2026’dan itibaren enflasyon daha az hissedilir hale gelecek” dedi.

"CDS DÜŞTÜ, DIŞ BORÇLANMA MALİYETİ AZALDI"

Siyasi hesap ekonomiye uymuyor: CHP Kurultayı davası ertelendi Türkiye’nin kredi itibarı düzeldi

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 244 puana gerileyerek son 5 yılın en düşük seviyesini gördüğünü belirten Bakan Şimşek, bu düşüşle birlikte Türkiye’nin dış borçlanma maliyetinin de azaldığını vurguladı. Öte yandan CDS CHP davasının ertelenmesinin ardından ortaya çıkan olumlu hava ile düştü.

"DEPREM BÖLGESİNE 90 MİLYAR DOLAR HARCANDI"

İktidardan deprem itirafı: Ekonomi programında ortaya çıktı

2023 yılında yaşanan depremin bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Şimşek, bölgeye yaklaşık 90 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını ifade etti. Buna rağmen bütçe açığının bu yıl yüzde 3,5 seviyesine düşeceğini söyledi. Şimşek deprem bölgesine yüksek bir miktar ayrıldığını söyledi ancak, geçtiğimiz gün açıklanan Orta Vadeli Program'da depereme ayrılan bütçenin tamamının kullanılmadığı ortaya çıkmıştı.

"KÜRESEL RİSKLER SÜRÜYOR AMA FIRSATLAR DA VAR"

Dünya genelinde ticarette korumacılığın kalıcı hale geldiğini belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin ihracatının yüzde 62’sinin serbest ticaret anlaşmaları kapsamındaki ülkelere yapıldığını belirtti. “Korumacılığa rağmen ihracatımız büyük ölçüde korunaklı” dedi.

"YAŞLANAN DÜNYA NÜFUSU TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Küresel ölçekte yaşlanan nüfusun sağlık turizmi ve bakım hizmetleri açısından Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Şimşek, Türkiye'nin genç ve artan iş gücü potansiyeliyle öne çıktığını söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayii ihracatında büyük bir ivme yakaladığını söyleyen Şimşek, 1.400’e yakın projenin devam ettiğini ve bu alanda Türkiye'nin küresel ihracat liginde ilk 10'a girmeye hazırlandığını söyledi.

Şimşek'in konuşmasında 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekonomi yönetimi daha önce ısrarla 19 Mart'ta yaşananların ekonomiye etkisini sınırlı görmüş ve topu ABD'nin gümrük vergilerine atmıştı.

Şimşek isim vermeden şunları söyledi:

4 yıl sonra ilk! Merkez Bankası açıkladı: 19 Mart'tan sonra iki kez piyasaya doğrudan müdahale edilmiş

"Evet kısa vadede hakikaten programımızı etkileyen dış olumsuz şoklar yaşadık. Mesela Nisan'ın başında, Mart'ta bir iç şok yaşadık. Ama Nisan başında ticaret savaşları şokunu yaşadık. Daha sonra bölgemizde savaş oldu. Bunlar geçici olumsuz etkiledi programı. Bakın geçici olumsuz etkiledi kabul ediyorum. Ancak buna rağmen Türkiye programı rayında tuttu. Çünkü biz kararlı bir şekilde programı uygulamayı önceliklendirdik."

"KKM YIL SONUNDA GÜNDEMİMİZDEN ÇIKACAK"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının kademeli olarak azaltıldığını belirten Bakan Şimşek, KKM bakiyesinin 8 milyar dolara kadar gerilediğini ve Aralık itibarıyla tamamen gündemden çıkacağını söyledi.

Programın üç aşamalı olduğunu hatırlatan Şimşek, ilk aşamada makro-finansal istikrarın sağlandığını, şu anda ise dezenflasyon ve dirençli ekonomi için ikinci aşamanın uygulandığını ifade etti. Üçüncü aşamanın ise 2026’da başlayarak yapısal reformlar üzerinden sürdürülebilir yüksek büyümeyi hedefleyeceğini açıkladı.

Vergi sisteminde adaletin esas alındığını vurgulayan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca kamu harcamalarında disiplin sağlanarak önemli ölçüde tasarruf elde edildiğini kaydetti.