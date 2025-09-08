Borsa çakıldı dolar zirve yaptı! Endişeye mahal yok: Şimşek'in programı devrede!

CHP Kurultay davasının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve ardından dün akşam parti il binasına gitmek isteyen CHP'lilerin engellenmesi siyasi geirlimi tırmandırdı. Siyasette yaşanan gerilim ekonomiyi de derinden etkilemeye devam ediyor. Yaşananların ardından Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan %2’lik değişim nedeniyle açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar "yukarı adım kuralı" uygulanmasına karar verildi.

Diğer yandan geçen hafta CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanması sonrası Borsa İstanbul'da en az yüzde 5'lik kayıp yaşanmıştı. Bu kayıbın ardından 19 Mart'tan sonra kayıp yaşayan ve son haftalarda artışa geçen döviz rezervlerinde düşüş yaşandı.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şoklara karşı ekonomik programın dirençli olduğunu savundu.

Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığı toplantıda konuştu.Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü söyleyen Şimşek, piyasalarda son bir haftada sıra dışı bir dalgalanma yaşanmadığını savundu.

"ENFLASYON 30'UN ALTINA DOĞRU GERİLİYOR"

Bakan Şimşek, kendisine yöneltilen enflasyon sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Enflasyon, 30 seviyesinin altına doğru yönelen bir eğilim içerisinde. Fiyat istikrarı yönünde kararlı adımlarla ilerliyoruz. Dezenflasyon sürecini, bütüncül bir anlayışla ve tam koordinasyon içinde yönetiyoruz. Bütçe açığının milli gelire oranını azaltmamız, dezenflasyona katkı sağlıyor ve bu alanda ciddi bir ilerleme kaydettik. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda, her zaman olduğu gibi hedefi önceledik. Bu yaklaşımımız devam edecek."

KAMUDA TASARRUF EDİLMİŞ

Kamu harcamalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, "Kamuda tasarruf hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz ve sonuç almaya başladık. Devletin tüm harcamaları, yayımlanan tasarruf genelgesi doğrultusunda şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl, bu harcamaların bütçe içerisindeki payı %3,1’e geriledi. Tasarruf politikaları sayesinde kamu harcamalarında yaklaşık %33 oranında düşüş sağladık. Bu rakamı nominal olarak değil, oransal olarak değerlendirmek gerekir. Önceki 10 yıllık dönemde, bütçe harcamaları öngörülenin %9,1 üzerinde gerçekleşmişti. Ancak biz, 100 liralık harcama sınırı koyduğumuzda 96,7 lira harcadık; yani %3,3’lük bir tasarruf sağladık. Bu veriler faiz dışı harcamalara ait. Bu yıl da benzer şekilde, faiz dışı giderlerde üst sınırın %1,2 altında kalacağız," şeklinde konuştu.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP sunumunun ardından programın hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 2025 için yüzde 4 olarak öngörülen büyüme oranı yüzde 3,3’e düşürülürken, 2026 yılı için yüzde 4,5 olan hedef yüzde 3,8’e revize edildi. 2027’de büyümenin yüzde 4,3, 2028’de ise yüzde 5 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ

2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni OVP’de yüzde 28,5’e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16’ya yükseltilirken, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 enflasyon hedefleri açıklandı.

Soru-cevap bölümünde değerlendirmelerini sürdüren Bakan Şimşek, iç ve dış gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Şimşek şunları kaydetti: