Yaşlılık maaşı alan vatandaş "Hani 3'te 1'ini verecekti onu da vermedi" dedi, isyan ettiler: Açız susuzuz

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, maaşlarına yapılan zammı yetersiz bulduklarını belirterek tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Nereden yetecek ne alacaksın 5 bin 400 liraya. Aç susuz idare ediyoruz" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 65 yaş aylığı 6 bin lira civarına çıksa da bu miktarın temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğunu belirtiyor.

İlçede yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, maaş zammına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Geçinemiyorum ama ne yapayım başka bir gelir yok. Ben çarşıdan yiyorum yemeğimi devamlı. Yemek yiyorum, elektrik parası ödüyorum, su parası ödüyorum hepsi o kadar. Yemeği aşevinden yiyorum, yoksa yetmez. Orası beleş herkes yiyor. Et alamıyorum, Nomanoğlu aşevinden etli yemekleri yiyorum o kadar. Orada beleş yiyorum aşevinden."

"BUNU VERECEĞİM DEDİ VERMEDİ O YETERDİ BANA"

Başka bir yurttaş ise, "Maaş yetmez. Evim kira benim, yetmez. Şaşkınız kiraya mı vereyim ona mı vereyim? Doğru maaş arttı haberim var. Ne yapayım emmi, dayı yardım ediyor kirama. Çorba içmeye geldim tabii ki ne yapayım. Haberimiz var bu zamdan, vermedi. Çünkü asgari ücretin üçte birini verecekti bize 65'lik aylığı alana ne ediyor o da 9 bin 300 lira ediyor. Bunu vereceğim dedi vermedi o yeterdi bana. Verseydi onun dört bin lirasını eve verirdim aylığa düşürürdüm, beş bin lirası da bana yeterdi. Tekim ben idare edeceğim, yetmiyor ama idare ederdim aç kalmam." açıklamasında bulundu.

Yaşlılık maaşının yetmediğini belirten bir başka vatandaş, "Nereden yetsin, idare edersin bir süre. Nasıl geçinelim işte paldır küldür gidiyor. Ev kira değil." dedi.

"AÇ SUSUZ İDARE EDİYORUZ"

Başka bir yurttaş ise, "Nereden yetecek ne alacaksın 5 bin 400 liraya. Aç susuz idare ediyoruz" diyerek maaş zammına tepki gösterdi.

Kaynak:ANKA

